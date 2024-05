Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull’indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib sta recuperando terreno in direzione dei top raggiunti di recente. Quali le attese per le prossime sedute?

Lo scenario più probabile è che l’indice Ftse Mib stia disegnando un consolidamento triangolare, preludio a un tentativo di breakout successivo.

Ftse Mib: possibili scenari ora

Nel breve è possibile un test della parte bassa del triangolo, in area 33.800, per poi provare la rottura della parte alta a 34.350.

Lo scenario verrebbe invalidato da un passaggio dell’indice Ftse Mib sotto i 33.500 punti.

Focus su Banco BPM e Bper Banca

Banco BPM e Bper Banca offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo?

Banco BPM questa mattina ha ritoccato il massimo segnato ad aprile, ma sta avendo difficoltà a rimanere al di sopra di esso.

Per mantenere una view rialzista in modo convinto bisogna quindi attendere una chiusura daily del titolo al di sopra di 6,42 euro per avere speranze di un breakout duraturo.

Discorso simile per Bper Banca, che oltre al massimo di qualche settimana fa si trova a cozzare contro la soglia psicologica dei 5 euro.

In caso di breakout, per cui è opportuno attendere una chiusura al di sopra della soglia, la fermata successiva per Bper Banca sarebbe la resistenza a 5,20 euro.

La view su Campari e Amplifon

Campari e Amplifon hanno fatto il pieno di acquisti dopo i conti del primo trimestre. Cosa fare con questi due titoli?

Campari ha flirtato con i minimi del 2022 prima del recente rimbalzo, ma non sembra essere “al riparo”.

Di certo quota 9 è un supporto formidabile, ma al momento non è chiaro quale potrebbe essere il pattern di medio.

Considerata la rottura del downtrend dell’ultimo anno, è plausibile attendersi una continuazione rialzista fino a tenuta del minimo a 9,32 euro da cui è partito l’ultimo rialzo.

Amplifon ha nel mirino il precedente massimo relativo di un anno fa, e plausibilmente proverà a raggiungere il ritracciamento classico della discesa 2022 in area 38,4 euro.

Per questo titolo segnaliamo un supporto a quota 32,6 euro.

Uno sguardo a Wall Street

Come si muoverà la Borsa statunitense nel breve?

Borse americane in gran spolvero nelle ultime sedute: la rottura del flag ribassista dell’S&P500 ha dato spinta per approssimarsi ai massimi storici distanti ormai solo un centinaio di punti.

Con il movimento supportato dalla discesa della volatilità, difficile immaginare più di un consolidamento: eventualmente il primo supporto di rilievo è in area 5.150, ma quando si entra nella modalità di buy the dip tenuta negli ultimi giorni, non aspettertei ritracciamenti particolarmente profondi.