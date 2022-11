A Piazza Affari prosegue il buon momento per il Ftse Mib che continua a scalare posizioni, tanto da registrare oggi la migliore performance nel Vecchio Continente.

Ftse Mib sui top da giugno scorso

L'indice delle blue chip si apprezza dell'1,75%, spingendosi in area 23.050, su livelli di prezzo che non si vedevano più dalla fine della prima decade di giugno scorso.

Il mercato sembra voler dare un seguito al recupero partito dai minimi dell'anno rivisti a ottobre appena sotto i 20.200 punti.

Ftse Mib: rialzo quasi a due cifre a ottobre. Ecco i motivi

Dopo un mese di settembre che aveva registrato una delle peggiori performance dal lockdown per il Covid-19, ad ottobre c’è stato un rimbalzo dei mercati azionari, al quale ha partecipato anche il Ftse Mib che ha messo a segno un progresso di quasi il 10%.

Il recupero è stato guidato dalle recenti azioni della BCE e Bank of Canada, che ha alzato i tassi solo di 50 punti base rispetto ai 75 basis points attesi, fornendo entrambe qualche segnale meno aggressivo sulla politica monetaria, a anche dal calo dei prezzi del gas, contestuale ad un posizionamento degli investitori molto prudente.

Focus sulla stagione delle trimestrali

Come evidenziato da Equita SIM, lato imprese, ad oggi la stagione delle trimestrali societarie sta mostrando dei risultati complessivamente ancora solidi, in particolare per banche e risorse di base/petroliferi, ma i segnali di pressione sui margini e rallentamento della domanda a causa dell’aumento dell’inflazione iniziano ad aumentare.

Un chiaro segnale è arrivato dalle Big Tech americane che hanno dato precise indicazioni di rallentamento della crescita atteso nei prossimi mesi, unito ad alcune criticità lato costi.

Complessivamente, quindi, gli analisti di Equita SIM fanno notare che se da un lato la minor pressione attesa sui tassi d’interesse è consistente, con una stabilità dei multipli di mercato dopo il forte de-rating registrato da inizio anno, dall’altro lato gli esperti pensano che i fondamentali siano ancora di poco supporto ed è ancora bassa la visibilità sulla profondità e durata del rallentamento economico in atto.

I titoli su cui puntare secondo Equita SIM

In un tale contesto di mercato, la SIM milanese conferma il forte posizionamento su titoli di qualità con maggior diversificazione internazionale, una struttura finanziaria solida e con protezione dall’inflazione.

Si tratta in sostanza di aziende che a loro avviso sono meglio posizionate per affrontare il difficile contesto dei prossimi trimestri.

Campari: un titolo da comprare sui fondamentali

Sulla base della valutazione fondamentale, gli analisti di Equita SIM raccomandano l'acquisto di Campari.

La società è un titolo di qualità, in grado di mostrare resilienza anche in uno scenario macroeconomico in rallentamento.

Nello specifico, gli analisti apprezzano il posizionamento competitivo molto forte, grazie alla leadership nel settore degli aperitivi, alla forte capacità di costruire marchi, e all'esposizione ai principali trend del settore degli alcolici.

Da segnalare anche la progressiva internazionalizzazione del portafoglio del gruppo, con chiari vantaggi da diversificazione geografica.

Gli esperti citano anche un buon posizionamento in termini di rischio inflazione, considerando i margini operativi alti e un buon pricing power nei confronti della clientela.

Alla luce di ciò, Equita SIM mantiene una view bullish su Campari, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 11,5 euro.