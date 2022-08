La prima seduta della settimana si è conclusa in positivo per le Borse europee che hanno guadagnato terreno, malgrado l'andamento cauto di Wall Street che dopo una buona partenza ha visto i tre indici tornare sui loro passi.

Ftse Mib in positivo con gli altri indici UE

Nel Vecchio Continente, invece, il Dax e il Cac40 sono saliti rispettivamente dello 0,84% e dello 0,8%, seguiti dal Ftse100 che ha guadagnato lo 0,57%.



In luce verde anche Piazza Affari dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 22.727 punti, con un vantaggio dello 0,62%.

Ftse Mib: investitori restano cauti

La buona intonazione mostrata oggi dagli indici europei è stata sostenuta dal newsflow legato alle trimestrali, nonostante uno scenario macro ancora molto incerto.

Infatti, come evidenziato da Equita SIM, il posizionamento del mercato sembra rimanere cauto, con valutazioni che già scontano un deciso rallentamento economico.

A tal proposito gli analisti segnalano che il multiplo prezzo-utili 2023 dell'Eurostoxx600 è pari a 12 volte, sotto la media degli ultimi 5 anni pari a 15 volte.

Un tale punto di partenza, unito alla convinzione che le banche centrali non vogliano innescare una recessione, e che quindi siano pronte ad intervenire nuovamente per contenere l’aumento dei tassi nel caso in cui la situazione lo richiedesse, porta gli esperti di Equita SIM a confermare la loro view moderatamente costruttiva sull’equity.

Ftse Mib: i titoli da preferire secondo Equita SIM

In uno scenario che resta comunque fragile e incerto, gli analisti confermano il posizionamento su titoli con maggior diversificazione internazionale, una struttura finanziaria solida e un profilo maggiormente difensivo, con protezione dall’inflazione.

Sui finanziari, l'idea è di privilegiare quei titoli meno esposti al costo del rischio, che beneficiano del rialzo tassi, di trend strutturali e di un ottimo posizionamento competitivo.

Infine, la SIM ricorda che nel weekend il Senato USA ha approvato il cosiddetto Inflation Reduction Act, ancora da approvare alla Camera dei Rappresentanti, fra le cui misure emergono incentivi per la produzione e l’uso di energia rinnovabile e trasporto elettrico.

Secondo gli analisti di Equita SIM, sono da monitorare, quindi, i titoli esposti a tali trend.

Ftse Mib: Campari è da comprare sui fondamentali

Sulla base dell'analisi fondamentale, gli analisti raccomandano l’acquisto di Campari.

Gli esperti ritengono che questo sia uno dei nomi di qualità per eccellenza nel listino italiano per diversi motivi.

In primis per la leadership negli aperitivi, in secondo luogo per la forte capacità di brand-building, in terzo luogo per l'esposizione alle principali tendenze nel segmento alcolici, cui si aggiunge la continua premiumization dell'offerta e infine la progressiva internazionalizzazione del portafoglio del gruppo.

Inoltre, gli analisti di Equita SIM vedono la società ben posizionata nell’attuale contesto di elevata inflazione e di significativi rischi di rallentamento economico in Europa, in combinazione all’alta qualità del management, alle ottime capacità di esecuzione, e alla marginale esposizione ai mercati Russia/Ucraina.

La resilienza del titolo e dei suoi fondamentali sono stati confermati anche con i risultati del secondo trimestre presentati a fine luglio, con una sorpresa positiva soprattutto nella crescita organica e un cauto ottimismo atteso per i prossimi mesi.

Per questi motivi Equita SIM ribadisce la raccomandazione "buy" su Campari, con un prezzo obiettivo a 12 euro.