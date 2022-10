Tra i temi che stanno dominando la scena sui principali mercati azionari troviamo sicuramente quello dell'inflazione, cui è strettamente legata la politica monetaria delle Banche Centrali.

Mercati azionari: si avvicina la nuova stagione delle trimestrali

A breve però l'attenzione degli investitori sarà catalizzata anche da altro e in particolare dalla prossima stagione delle trimestrali societarie.

Si guarderà prima agli Stati Uniti già prima di metà ottobre e poi anche all'Europa, con l'attenzione anche rivolta a Piazza Affari.

Campari al test dei conti il 27/10. La preview di Equita SIM

Tra le società italiane che saranno chiamate alla prova dei conti prima di fine mese troviamo anche Campari, per il quale la data da cerchiare su calendario è quella del 27 ottobre.

In tale occasione il gruppo alzerà il velo su alcuni dati del terzo trimestre, che gli analisti di Equita SIM si aspettano ancora piuttosto forte.

Nel dettaglio, gli esperti vedono un fatturato in rialzo del 16% anno su anno, su base organica, o un incremento del 48% sul pre-covid, dal +46% del secondo trimestre, ancora sostenuto dalla forte domanda nell’on-trade, in particolare per gli aperitivi, e da un impatto pieno degli aumenti di prezzo partiti nel secondo trimestre.

L'EBIT organico di Campari è visto in aumento del 15% anno su anno nel terzo trimetre, con un rialzo del 48% sul pre-covid e un margine in calo di 30 punti base anno su anno, in leggero peggioramento da +50 basis points nel secondo trimestre, per via di un confronto più difficile sul GM.

Includendo anche forex e perimetro, gli analisti di Equita SIM ipotizzano per il terzo trimestre di Campari un fatturato a 721 milioni di euro, in rialzo del 25% anno un anno, con EBIT adjusted a 175 milioni, in crescita del 28%.

Campari: 4° trimestre implicito prudente

Sulla base di queste attese per il terzo trimestre, Equita SIM fa sapere che le sue stime di fatturato/EBIT organico per l'intero anno, circa l'1% sopra il consensus e 40 punti base sopra la guidance di margini flat, lasciano un quarto trimestre implicito piuttosto prudente.

Questo ampiamente sufficiente secondo gli esperti per scontare un ulteriore aumento degli input costs, minore leva operativa e minore effetto mix, per minore stagionalità degli aperitivi, considerando anche il maggiore effetto prezzo, con ulteriori aumenti in vigore da settembre.

Il forte momentum della top line lascia gli analisti fiduciosi sulla loro stima 2023 di un rialzo del 7,5% organico, mentre il potenziale upside sui margini del 2022 offre un po’ di buffer sulle attese di EBIT 2023, quando potrebbe essere più visibile l’impatto dall’aumento del costo del vetro.

Gli analisti di Equita intervengono in misura marginale sulle stime di Campari, ritoccandole leggermente dell'1% per via del forex.

Campari: ecco perchè puntare sul titolo

La SIM milanese evidenzia che Campari tratta a 23 volte il multiplo prezzo-utili 2023, con un premio del 30% sullo Stoxx Food&Beverage, rispetto al 45% pre-pandemia, nonostante il profilo di crescita oggi migliore.

Secondo gli analisti, Campari offre un buon posizionamento contro l’inflazione, visti i margini elevati e il buon pricing power, e contro rischi di recessione, essendo leader negli aperitivi, storicamente resilienti.

Nessuna modifica quindi alla strategia suggerita per Campari, che resta bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 12 euro.