Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 94,34 dollari, con un progresso del 2,62%.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è salito dello 0,08% e l'S&P500 è sceso dello 0,07%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.779,91 punti, in flessione dello 0,58%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: i prezzi import a luglio dovrebbero calare dell'1,1% dopo il rialzo dello 0,2% precedente.

Il dato preliminare della fiducia Michigan ad agosto è atteso a 52 punti, in rialzo rispetto ai 51,5 punti di luglio.

Risultati trimestrali USA: si segnala dopo la chiusura di Wall Street la trimestrale di Walt Disney con un eps previsto a 0,97 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: la produzione industriale a giugno dovrebbe attestarsi sulla parità dopo il rialzo dello 0,8% precedente.

In Francia l'inflazione a luglio è attesa in rialzo dello 0,3%, ma in frenata rispetto allo 0,7% precedente.

A mercati chiusi è atteso il verdetto i Moody's sul rating della Germania.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi la riunione assembleari di Trevi Group per l'esame e l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Delisting a Piazza Affari: oggi Cattolica Assicurazioni e Coima Res saranno delistati a Piazza Affari.