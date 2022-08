Sell in chiusura d'ottava per CNH Industrial che continua però a piacere agli esperti. La strategia da seguire.

L'ultima seduta della settimana non sta riservando nulla di buono a Piazza Affari, dove il Ftse Mib sta ampliando progressivamente le perdite, registrando al momento una flessione di circa l'1,7% a ridosso di area 22.600.

CNH Industrial colpito dalle vendite

Diverse sono le blue chip che mostrano un calo più ampio di quello dell'indice di riferimento tra le altre segnaliamo CNH Industrial.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di poco meno di due punti percentuali, oggi ha avviato gli scambi già in rosso.

In tarda mattinata le azioni hanno accusato una rapida accelerazione al ribasso, arrivando a toccare un minimo intraday a 12,205 euro.

Da questo bottom si è avuto un recupero che vede ora CNH Industrial passare di mano a 12,345 euro, con una perdita del 2,72% e oltre 1,65 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,65 milioni.

CNH Industrial paga pegno a conti di Deere & Co.

A mettere sotto pressione il titolo contribuiscono senza dubbio i risultati diffusi dall'americana Deere & Co., attiva nel settore delle macchine agricole.

Il gruppo statunitense ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio fiscale in corso, con ricavi in rialzo del 25% a 13 miliardi di dollari, battendo le stime degli analisti che puntavano a un dato pari a 12,78 miliardi.

Peggio delle aspettative anche l'utile netto che è cresciuto del 13% a 1,88 miliardi di dollari, contro i 2,03 miliardi previsti dalla comunità finanziaria. L'utile per azione è stato di 6,16 dollari, al di sotto dei 6,62 dollari su cui puntavano gli analisti.

Deere & Co. taglia l'outlook

Cattive notizie anche per i mesi a venire, visto che Deere & Co. ha rivisto al ribasso l'outlook per l'intero esercizio.

La società prevede ora di realizzare un utile netto compreso tra 7 e 7,2 miliardi di dollari, contro la precedente guidance di 7-7,4 miliardi di dollari.

CNH Industrial penalizzato da Deere & Co., ma resta un ottimo affare

Come anticipato prima, CNH Industrial risente delle deludenti notizie arrivate da Deere & Co., ma resta un buon titolo su cui puntare.

E' questa l'indicazione che giunge da Mediobanca Securities, i cui analisti proprio ieri hanno confermato la oro view bullish.

Gli esperti si sono soffermati sull'andamento del piano di buy-back, evidenziando che dall'8 al 12 agosto CNH Industrial ha acquistato 468mila azioni proprie, per un controvalore di 6 milioni di dollari.

Mediobanca Securities scommette sul titolo e mantiene fermo il rating "outperform", con un prezzo obiettivo a 18,3 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 50% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.