Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib non arresta la sua scorsa e tocca nuovi massimi di periodo. Si aspetta ulteriori progressi?

Come previsto, superata area 22.800, si aprivano le porte per una prosecuzione rialzista del Ftse Mib oltre i 23.100 punti.

Arrivati a questo punto, l’area di resistenza più probabile è a 24.200-25.000 punti, ma attenzione ad una crescente volatilità tra elezioni di midterm in Usa e il dato sull’inflazione previsto per giovedì.

Non ci sono particolari divergenze tra prezzi ed indicatori, con i primi che sono ancora all’interno delle bande di Bollinger, ma attenzione ai primi segnali di ipercomprato.

Come supporto, il primo livello di rilievo per il Ftse Mib è la vecchia resistenza a 22.800 punti.

Bper Banca è crollato dopo i conti, ma tra i peggiori del Ftse Mib si è piazzato anche Banco BPM. Cosa può dirci di questi due bancari?

Ancora una volta per Bper Banca il superamento di quota 2 euro ha avuto breve vita.

Al momento il titolo rimane in laterale fino a chiusura daily sopra 2,10 euro, che potrebbe segnalare una spinta rialzista in corso.

Anche la tenuta di 1,85 euro sarebbe un buon segnale, mentre cedere il supporto a 1,7 euro porterebbe a pensare ad un movimento verso la parte bassa del canale fino a 1,25 euro.

Il buon segno per Banco BPM è essersi stabilizzata sopra 3 euro, ma serve una rottura di 3,28 euro per pensare ad un breakout di lungo.

Proprio la soglia dei 3 euro è invece il supporto da non cedere, per mantenere la view moderatamente rialzista.

Tra gli industriali ieri hanno imboccato sentieri opposti Leonardo e CNH Industrial. Qual è la sua view su questi due temi?

Leonardo sembra impostato per ritoccare il minimo locale sotto 6,9 euro. Questo dovrebbe avvenire con una minore spinta tecnica, e preparare il terreno per un rimbalzo più corposo.

Sia in questo caso che in quello di tenuta del minimo, area 8,4-8,75 euro dovrebbe dimostrarsi resistenza in grado di contenere il titolo, per ritestare nel lungo area 5,9 euro.

CNH Industrial al contrario, pur iniziando a mostrare segni di ipercomprato, mantiene nel mirino un nuovo massimo sopra 15,5 euro, almeno fino a tenuta di 12,8 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

Rimane in radar Azimut, così come A2A. La già citata CNH Industrial insieme a Ferrari, ed attenzione anche ad un eventuale breakout di ENI.