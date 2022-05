Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib è stato nuovamente respinto da quota 24.500. Quali implicazioni ha questo segnale?

Nell'ultima seduta della scorsa settimana, con i prezzi influenzati dagli arbitraggisti, particolarmente attivi nella sessione precedente, il Ftse Mib e il future con scadenza giugno si portavano sui forti livelli resistenziali di area 24.500/24.600 e di 24.200/24.300, con successivo arretramento prima del close.

Un movimento erratico che dovrebbe ricomporsi tra oggi e domani con lo stacco cedole di maggio, piuttosto corposo.

Mi aspetto che il Ftse Mib si riporti anche sotto i 23.200/23.300 punti, quindi con un proseguimento del mese particolarmente negativo per i mercati in generale e per quelli USA in particolare.

Pare verificarsi sempre più il "sell in May and go away", almeno statisticamente.

Da questa settimana, per il medio-lungo termine può iniziare un lento e piccolo accumulo di alcuni titoli ex cedola, con continuazione a "piramide rovesciata", come consigliato ai nostri lettori abbonati.

Da seguire ora il future sul Ftse Mib con scadenza settembre che potrebbe anche arrivare, con il perdurare ed ampliarsi del conflitto, in area compresa fra i 20.000 e i 20.500/20.600 punti.

Per il momento fermiamoci qui, senza arrivare ad una forte ripresa di fine estate della pandemia, e soprattutto ad una recrudescenza delle tensioni economiche, sociali e politiche del prossimo autunno, quando tutti i nodi potrebbero arrivare al pettine.

Quali indicazioni operative ci può fornire per i due big del settore bancario, Unicredit e Intesa Sanpaolo?

Fra i due big del settore bancario, con le cautele di accumulo già espresse precedentemente, preferiamo sempre Intesa Sanpaolo, per liquidità, importanza e remunerazione.

Suggeriamo quindi di approciarsi fin da oggi con acquisti in area 1,88/1,90 euro e poi, sempre a "piramide rovesciata" a 1,82/1,83 uro e via a seguire .

Il tutto coperto da vendita di opzioni call settembre-dicembre strike 2,05/2,10 e per i più esperti di opzioni put 1,65/1,60.

Per Unicredit solo acquisti limitati al raggiungimento dei minimi già testati di area 8 euro circa largo, in modesta quantità, anche rispetto al proprio portafoglio titoli, e trading molto speculativo e di brevissimo breve termine, ma esclusivamente per cuori molto forti.

Per Unicredit il processo di aggregazione è ancora molto lontano, per non parlare di una successiva integrazione e dell''esposizione in Russia e del relativo bilancio 2022/2023.

Venerdì scorso CNH Industrial è crollato, mentre ha chiuso in positivo Stellantis. Cosa può dirci di questi due titoli?

CNH Industrial e Stellantis sono molto vicini ai minimi e molto lontani dai massimi, ma questo non implica necessariamente un recupero più o meno evidente.

Stellantis, dopo aver performato lo scorso anno meglio degli altri big, non solo settoriali, vive una fase di stanca, dovuta anche all'impossibilità di fare sempre i miracoli ad ogni dato trimestrale!

Pensiamo che il titolo potrebbe portarsi più sotto i minimi degli ultimi 12 mesi posti a 12 euro che sopra i 14/14,50 euro.

Ai più esperti consigliamo di operare solamente con le opzioni a lungo termine in vendita con strike call 14,50/15,00 e con Put in minor quantità 11,00/11,50.

Per CNH Industrial, saremmo ancora più cauti, attendendo per più tempo e soprattutto livelli più bassi, anche fino ai 10/10,50 euro ed in modeste quantità.

L'euro-dollaro è tornato indietro dopo aver tentato di attaccare quota 1,06. Quali scenari ora?

Siamo sempre fra coloro che avevano previsto e continuano a prevedere a breve termine un ulteriore ed ultimo rafforzamento del dollaro contro euro, fino anche alla parità, con un target di lungo termine fino a 1/1,02 circa largo.

Questo prima che il biglietto verde si indebolisca, appesantito dall'imponente debito pubblico, solo alleviato dal continuo aumento dei tassi.

Primo target di breve per l'euro-dollaro a 1,06, dove può essere iniziato un accumulo per successivo acquisto di Treasury a 2/3 anni, anche qui a "piramide rovesciata", sfruttando le anomalie ricercate dagli arbitraggisti con rendimenti degli stessi Treasury dal 3% al 3,20%.