Al calo della vigilia ha fatto seguito un rimbalzo corale delle Borse europee che hanno tutte recuperato terreno, muovendosi quasi di pari passo.

Il Dax è salito dello 0,48%, preceduto dal Cac40 e dal Ftse100 che si sono apprezzati rispettivamente dello 0,52% e dello 0,53%.

A indossare la maglia rosa è stata Piazza Affari, che ha visto il Ftse Mib presentarsi al close a 30.403 punti, con un vantaggio dell’1,01%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.409 e un minimo a 30.129 punti.

Il Ftse Mib ha dato seguito al recupero avviato ieri dopo il test di area 30.000, avvicinandosi nuovamente all’area dei 30.500, da cui è stato respinto in più occasioni nelle ultime settimane.

Ftse Mib: un rimbalzo duraturo?

Sarà importante verificare ora se quello odierno è stato un semplice rimbalzo destinato a lasciare il passo a nuove vendite, o se al contrario è solo l’inizio di un recupero più marcato e destinato a durare.

Una prima conferma in tal senso si avrà con il superamento di area 30.500, preludio a un test dei precedenti top di periodo in area 30.650 e 30.800.

Se il Ftse Mib dovesse avere ragione di questi due ostacoli si potranno ipotizzare ulteriori allunghi verso i 31.000 punti prima e in seguiti in direzione di area 31.500.

Il mancato superamento dei 30.500 costringerà a focalizzare l’attenzione sui supporti e si guarderà prima ai 30.200 punti e poi all’area dei 30.000.

Cruciale sarà la tenuta di questa soglia, per scongiurare ulteriori flessioni del Ftse Mib verso i 29.800 e i 29.500 punti in prima battuta e in seguito in direzione dei 29.200 e dei 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Sul fronte macro USA, per domani si segnala il cruciale report sull’occupazione che, con riferimento al mese di dicembre 2023, dovrebbe mostrare un tasso di disoccupazione in rialzo dal 3,7% al 3,8%.

Il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo è atteso in flessione da 199mila a 163mila unità e la retribuzione media oraria dovrebbe attestarsi allo 0,3%.

Gli ordini all’industria a novembre dovrebbero salire del 2,5% dopo la flessione del 3,6% precedente, mentre l’indice ISM non manifatturiero a dicembre è stimato in frazionale calo da 52,7 a 52,6 punti.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street, i conti degli ultimi tre mesi di Constellantions Brands, dai quali ci si attende un utile per azione di 3 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa è attesa la stima flash dell’inflazione che a dicembre dovrebbe mostrare un rialzo del 3% anno su anno, rispetto al 2,4% della lettura precedente.

L’indice dei prezzi alla produzione a novembre dovrebbe evidenziare una variazione negativa dello 0,1%.

In Germania le vendite al dettaglio sono attese in flessione dello 0,5% dopo il rialzo dell’1,1% precedente.