Petrolio: chiusura in netto calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 99,96 dollari, in flessione del 4,07%.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,15% e dello 0,59%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.897,65 punti, in progresso dell'1,58%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in calo da 244mila a 240mila unità.

L'indice Philadelphia Fed a luglio dovrebbe migliorare da -3,3 a -2,5 punti, mentre il Superindice a giugno è visto in calo dello 0,3% dopo la flessione dello 0,4% precedente.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti degli ultimi tre mesi di AT&T e di Philip Morris, con un eps previsto rispettivamente a 0,61 e a 1,26 dollari, mentre a mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di Snap che dovrebbe riportare una perdita per azione di 0,01 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: in Francia sarà reso noto l'indice relativo alla fiducia delle imprese che dovrebbe scendere da 108 a 106 punti.

L'evento clou della seduta sarà la riunione della BCE che dovrebbe annunciare un rialzo dei tassi di interesse dello 0,25%, ma non è escluso un incremento dello 0,5%.

Da seguire la conferenza stampa della presidente Lagarde che potrebbe fornire alcuni dettagli sullo scudo anti-Spread.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i dati del primo semestre di Autostrade Meridionali, Covivio, Clabo e Labomar.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di The Lifestyle Group per l'approvazione del bilancio 2021.