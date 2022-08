La settimana si è conclusa con una seduta tutta in discesa per le Borse europee, che sono state trascinate al ribasso da Wall Street, pagando pegno alle dichiarazioni del presidente Powell al simposio di Jacksone Hole.

Brutto finale d'ottava in Europa: Piazza Affari la peggiore

Ha retto meglio degli altri il Ftse100 con un calo dello 0,7%, mentre il Cac40 e il Dax sono scesi dell'1,68% e del 2,26%.

La maglia nera è stata indossata nuovamente da Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 21.895 punti, con un calo del 2,49%, dopo aver toccato nell'intraday un top a 22.565 e un minimo a 21.888 punti.

Pesante anche il bilancio settimanale che è da ascrivere quasi interamente alla performance dell'ultima giornata, visto che nelle ultime cinque sedute l'indice delle blue chips ha ceduto il 2,84% rispetto al close del venerdì precedente.

Ftse Mib: bucata quota 22.000 punti

In apertura di settimana l'indice delle blue chips è sceso a lambire la soglia dei 22.000 punti, avvicinandola anche martedì, per poi avviare un recupero fino ad area 22.600.

Da questo livello si è avuto però un ripiegamento, con una brutta accelerazione al ribasso in chiusura di settimana che ha visto il Ftse Mib tornare sotto quota 22.000 punti, su livelli di prezzo che non si vedevano più dalle ultime sedute di luglio.

Ftse Mib: si torna sui minimi dell'anno?

Dopo essere stato respinto da quota 23.000/23.200 punti, il Ftse Mib ha accusato una correzione che lo ha portato circa 1.000 punti più in basso.

In un primo momento l'area dei 22.000 sembrava capace di far ripartire l'indice che però non ha trovato la forza per rimbalzare in maniera convinta, scivolando così sotto la soglia di prezzo appena indicata.

La rottura dei 22.000 punti, che dovrà essere confermata in avvio di settimana, non è certo un bel segnale e getta un'ombra sulle prospettive di breve del Ftse Mib.

Con conferme sotto area 22.000 si assisterà a una prosecuzione del ribasso verso i 21.500 punti, con target successivo in area 21.000/20.800, prima di pensare a un ritorno sui minimi dell'anno a ridosso dei 20.400 punti raggiunti a luglio.

Ftse Mib: segnali di forza solo sopra area 23.000/23.200

Un'immediata riconquista di area 22.000 non sarà di per sè garanzia di una ripresa duratura e decisa, visto che il Ftse Mib dovrà superare prima i 22.500/22.600 punti e poi area 23.000/23.200 punti.

Solo con un netto sfondamento di quest'ultima soglia si avrà un segnale di forza che proietterà l'indice verso i 23.500 punti prima e i 24.000/24.200 punti in seguito.

I dati macro e gli eventi in USA e in Europa

Per la prima seduta della prossima settimana non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Anche in Europa non sono in agenda dati macro degni di nota e si segnala la chiusura della Borsa di Londra per festività.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 e a 11 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro per ciascun titolo.

I titoli da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire CSP International e Italian Exhibition Group per l'approvazione dei dati del primo semestre dell'anno.