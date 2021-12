Il Ftse Mib allunga, ma gli analisti sono prudenti, con una quota di liquidità da usare in caso di correzione. Un titolo da comprare sui fondamentali.

Il rientro agli scambi dopo il week-end più lungo del solito per via della festività di Natale, è avvenuto all'insegna degli acquisti per le Borse europee.

Borse UE ancora in rialzo dopo lo spunto postivo della vigilia

Il Dax e il Ftse100 sono saliti di circa mezzo punto percentuale, ma è riuscito a fare ancora meglio il Cac40 con un vantaggio dello 0,76% e il Ftse Mib ch ha messo a segno un rialzo dello 0,8%.

Sulla scia della buona chiusura di Wall Street, dove l'S&P500 e il Nasdaq Composite sono saliti di quasi un punto e mezzo percentuale, seguito dal Dow Jones che si è accontentato di un rialzo meno corposo dello 0,98%, gli acquisti continuano ad avere la meglio anche oggi in Europa.

Il Ftse100 resta al palo con un frazionale rialzo dello 0,02%, mentre il Cac40 e il Dax guadagnano lo 0,49% e lo 0,72%.

Ftse Mib in maglia rosa in Europa

Ad avere la meglio è ancora Piazza Affari, dove il Ftse Mib si presenta in area 27.450, con un progresso dello 0,83%.

Gli investitori si mostrano più fiduciosi e i mercati sembrano avere meno paura della variante Omicron del Covid-19 che se da una parte è più contagiosa, dall'altra ha delle conseguenze meno gravi.

Focus sul PNRR

C'è un cauto ottimismo di fondo sui mercati e gli analisti di Equita SIM restano nel complesso fiduciosi sulle prospettive economiche per il 2022, in particolare per l’Italia che dovrà proseguire nell’implementazione del PNRR.

Del piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Italia ha centrato tutti i primi 51 obiettivi previsti entro l’anno, di cui 27 connessi all’attuazione di riforme e 24 di investimenti.

Il nostro Paese invierà entro il 31 dicembre 2021 alla Comunità europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata pari a 24,1 miliardi di euro, di cui un prestito di 12,6 miliardi e un contributo finanziario di 11,5 miliardi di euro.

Da questa cifra va detratta la quota di prefinanziamento pari al 13%, già ricevuta dall’Italia, per un’erogazione netta di 21 miliardi di euro.

Nel 2022 sono previsti 102 obiettivi, di cui 47 nel primo semestre, per un esborso complessivo potenziale di 40 miliardi di euro.

Ftse Mib: analisti prudenti nel breve. Occho ad alcune incertezze

Tornando a Piazza Affari, dopo il rimbalzo della settimana appena trascorsa e in assenza di grandi spunti operativi e di volumi significativi, gli analisti di Equita SIM suggeriscono di mantenere nel breve un approccio prudente nel posizionamento di portafoglio, conservando un buffer di liquidità da investire in caso di correzione.

Gli elementi di incertezza nel breve, infatti, non mancano: dalle possibili restrizioni a seguito del decorso della pandemia, alle forti tensioni inflazionistiche, all’incertezza politica in Italia generata dalla nomina del nuovo presidente della Repubblica attesa per fine gennaio.

Danieli: un titolo da acquistare sui fondamentali

Sulla base dei fondamentali, gli analisti di quita SIM suggeriscono l'acquisto di Danieli.

Il gruppo siderurgico vietnamita Hoa Phat Dung Quat Steel ha commissionato a Danieli la progettazione e fornitura di due altiforni per il Dung Quat steel complex II in Vietnam.

I due nuovi altiforni da 2500 metri cubi garantiranno una capacità produttiva complessiva di 5,6 milioni di tonnellate l’anno di acciaio liquido.

Questo contratto segue l’ordine del 2017 per quattro altiforni da 1080 metri cubi, che sono ora tutti in funzione: il primo è stato messo in funzione entro 24 mesi dalla firma del contratto.

In seguito al nuovo ordine per la divisione plant-making dal Vietnam, il quinto annunciato dalla divisione nel solo mese di dicembre, Equita SIM conferma la sua visione positiva su Danieli che si basa sui diversi temi.

Gli analisti citano l'esposizione al processo di decarbonizzazione dell’industria dell’acciaio, che dovrebbe sostenere gli ordini a livelli record per molti anni.

I ricavi 2023 della divisione plant-making attesi in crescita del 16% rispetto alla media storica degli ultimi 10 anni.

Un altro tema è la crescente domanda per soluzioni innovative e high-tech che dovrebbe incrementare la marginalità della divisione plant-making.

A ciò si aggiunga il momentum positivo per la domanda e i prezzi dell’acciaio, con Danieli che gode di un forte posizionamento nella nicchia degli acciai speciali.

Gli analisti citano anche l'opzionalità legata ai potenziali ordini jumbo in arrivo in Italia, non prezzata dalle attuali valutazioni.

Infine, secondo la SIM milanese, Danieli viaggia su valutazioni attraenti e a sconto rispetto alla media storica, nonostante il momentum positivo e le prospettive di lungo termine.

Confermata la raccomandazione "buy" per il titolo, con un prezzo obiettivo a 36 euro per le azioni ordinarie e a 23 euro per quelle della categoria di risparmio.