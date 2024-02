Ftse Mib senza freni. Il titolo buy della settimana

Anche la seduta odierna si avvia alla conclusione in territorio positivo per il Ftse Mib, che guadagna terreno per la terza giornata di fila.

Ftse Mib sempre più in alto

Dopo aver salutato la nuova ottava ieri con un progresso dello 0,76% e un rialzo in controtendenza in Europa, l’indice delle blue chip allunga il passo oggi.

Negli ultimi minuti il Ftse Mib viene fotografato a 31.118 punti, con un vantaggio dello 0,54%, dopo aver segnato nell’intraday un top a 31.171 punti.

Raggiungendo questa soglia, l’indice ha toccato un nuovo massimo di periodo, spingendosi oltre l’area dei 31.000.

Il Ftse Mib conferma così un’intonazione positiva, vantando al momento un rialzo di circa due punti e mezzo percentuali da inizio anno.

Ftse Mib: Equita SIM opta ancora per la cautela

Gli analisti di Equita SIM non cambiano idea su Piazza Affari e confermano la loro view neutrale sui mercati azionari, in attesa che le trimestrali entrino nel vivo.

A livello strategico, gli esperti accordano la loro preferenza ai titoli di qualità e alle azioni a media capitalizzazione.

Diasorin: un titolo da acquistare sui fondamentali

Tra i titoli del Ftse Mib, gli analisti di Equita SIM fanno sapere che l’analisi fondamentale li porta a raccomandare l’acquisto di DiaSorin.

Il nuovo piano industriale del gruppo prevede obiettivi finanziari ampiamente allineati con le aspettative a livello di EBITDA, con maggiori ricavi compensati da margini leggermente inferiori, e leggermente migliori in termini di free cash flow.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il nuovo piano industriale e gli obiettivi finanziari siano credibili, facendo leva su una chiara strategia di espansione dell'attività negli Stati Uniti e su una pipeline di nuovi test e piattaforme (in gran parte già presentati nel piano precedente) su cui il management ha ribadito un'elevata fiducia in termini di potenziale commerciale.

Secondo gli esperti della SIM milanese, il nuovo piano industriale fissa una base per le stime a breve e medio termine, riducendo in modo significativo l'incertezza che ha condizionato il titolo negli ultimi trimestri.

Inoltre, la presentazione ha rafforzato l’opinione degli analisti sulla validità della pipeline di nuovi programmi, la maggior parte dei quali dovrebbe contribuire al conto economico nel 2024.

Equita SIM evidenzia che Diasorin tratta a 21-18 volte il multiplo prezzo-utili 2024-2025, contro il range storico di 20-30 volte.

Gli analisti della SIM milanese ribadiscono così la raccomandazione “buy” su Diasorin, con un prezzo obiettivo a 106 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 24% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.