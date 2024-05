Sale a quattro il numero di sedute consecutive in rialzo per le Borse europee che anche oggi hanno terminato le contrattazioni in salita.

Il Ftse100 ha guadagnato lo 0,33%, mentre il Cac40 e il Dax si sono apprezzati rispettivamente dello 0,69% e dell’1,02%.

In positivo anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib si è presentato al close a 34.339 punti, con un vantaggio dello 0,55%, dopo aver toccato nell’intraday un massimo a 34.343 e un minimo a 33.974 punti.

Ftse Mib di nuovo in rampa di lancio

Grazie nuovamente alla tenuta di area 34.000, l’indice delle blue chip ha avviato un recupero che lo pone sulla traiettoria dei 34.500 punti, da cui è stato respinto di recente.

Se il Ftse Mib riuscirà ad avere ragione di questo livello potrà allungare ancora il passo verso i 34.900/35.000 punti, tornando così sui massimi di periodo.

La mancata rottura di area 34.500 costringerà a guardare nuovamente ai supporti e il primo da tenere d’occhio è quello dei 34.200 punti.

Sotto tale livello il Ftse Mib perderà ancora terreno verso area 34.000, con ripiegamenti successivi in direzione dei 33.800 e dei 33.500 punti, prima di un nuovo test dei minimi di periodo in area 33.300.

Negativo sarà l’abbandono di questo supporto, preludio a una prosecuzione del ribasso verso i 33.000 punti prima e in seguito in direzione dei 32.500.

I market movers negli Stati Uniti

Per l’ultima seduta della settimana sul fronte macro USA si segnala il dato preliminare della fiducia Michigan che a maggio dovrebbe calare da 77,2 a 76,2 punti.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Enbridge, dai quali ci si attende un utile per azione di 0,59 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà all’Italia dove è atteso il dato relativo alla produzione industriale che a marzo dovrebbe mostrare un rialzo dello 0,3% dopo lo 0,1% di febbraio.

Da seguire in tarda mattinata i verbali dell’ultima riunione della BCE tenutasi il 10 e 11 aprile scorsi.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire diversi titoli che alzeranno il velo sui conti del primo trimestre e si tratta di: Diasorin, Iveco Group, Unipol, UnipolSai, AlerionCleanpower, De Longhi, Rai Way, Aeffe, Banca Sistema, Tesmec, Eurocommerciale Properties, IndelB, ElEs, TrenDevice.

A presentare i risultati del 2023 saranno invece Unieuro, MetExtra Group ed ElEs.

In agenda le assemblee di Terna, Enav, Sol, Unidata e Masi Agricola per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.

Domani termina il collocamento della quaerta tranche del BTP Valore e in mattinata ci sarà l’asta dei BTP febbraio 2027 per un ammontare compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro.

In asta anche i BTP aèprile 2027 e i BTP settembre 2040 per un importo racchiuso tra 750 milioni e 1 miliardo di euro per ciascuno dei due titoli.

I BTP luglio 2031 saranno offerti per un ammontare tra 4 e 4,5 miliardi di euro e i BTP marzo 2072 per un importo tra 500 e 750 milioni di euro.