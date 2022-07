Petrolio: chiusura in rialzo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 105,01 dollari, in salita del 2,24%.

Wall Street: chiusura contrastata venerdì scorso la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,15% e dello 0,08%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.635,31 punti, in progresso dello 0,12%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro degni di nota.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà all'Italia dove le vendite al dettaglio a maggio dovrebbero salire del 2% su base annua rispetto all''8,4% precedente.

Da segnalare in mattinata una riunione dell'Eurogruppo, alla quale prenderà parte anche Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari Piazza Affari: attesi per oggi i dati preconsuntivi del primo semestre di quest'anno di Digital360 e di Gibus.

Saipem: oggi si conclude l'aumento di capitale della società, realizzato tramite l'offerta di 1.974.327.430 nuove azioni ordinarie nel rapporto di 95 nuove azioni ogni azione ordinaria o di risparmio posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 1,013 euro per azione.