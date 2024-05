La settimana si è chiusa in bellezza per le Borse europee che hanno guadagnato ancora posizioni, salendo per la quinta seduta di fila.

Il Cac40 e il Dax si sono apprezzati rispettivamente dello 0,38% e dello 0,46%, preceduti dal Ftse100 che si è apprezzato dello 0,63%.

Ftse Mib al top in Europa: ottava molto positiva

Ad avere la meglio su tutti è stata Piazza Affari che ha visto il Ftse Mib terminare le contrattazioni a 34.657 punti, con un vantaggio dello 0,93%, dopo aver segnato un top a 34.747 e un bottom a 34.482 punti.

Molto positivo il bilancio settimanale, visto che nelle ultime cinque sedute l’indice delle blue chip ha messo a segno un rally del 3,06% rispetto al close del venerdì precedente.

In avvio di ottava il Ftse Mib è salito verso i 34.400 punti, con successivo test di area 34.000, da cui sono ripartiti gli acquisti che nell’ultima seduta hanno visto i corsi spingersi verso area 34.750, con una chiusura circa un centinaio di punti più in basso.

Ftse Mib ritrova slancio: quali scenari ora?

Il Ftse Mib ha difeso con successo la soglia dei 34.000 punti, la cui tenuta ha favorito una ripresa che ha visto le quotazioni scavalcare anche la soglia dei 34.500 punti.

A questo punto, se l’indice riuscirà a mantenersi al di sopra di questo livello, metterà nel mirino i massimi di periodo in area 34.900/35.000.

Oltre questo ostacolo ci sarà spazio per una prosecuzione del rialzo verso i 35.200 e i 35.500 punti, con approdo successivo in area 36.000.

Al ribasso, ritorni sotto i 34.500 punti vedranno il Ftse Mib arretrare verso i 34.200 e i 34.000 punti, con proiezioni successive a 33.800 e a 33.500 punti.

Sarà questo l’ultimo baluardo da difendere prima di un ritorno sui minimi di periodo in area 33.300, violata la quale sarà inevitabile un test dei 33.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti e non sono previste trimestrali societarie degne di nota.

I dati macro e gli eventi in Europa

Anche in Europa non sono previsti dati macro rilevanti lunedì prossimo e si segnala nel primo pomeriggio una riunione dell’Eurogruppo.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza maggio 2025 per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala lo stacco del dividendo di 20 titoli e si tratta di: Comer Industries (1,25 euro), Credem (0,45 euro ), Cembre (1,8 euro), Orsero (0,6 euro), Salcef Group (0,55 euro), Zignago Vetro (0,75 euro), NB Aurora (1,13 euro), Bifire (0,0285 euro), DBA Group (0,09 euro), Directa SIM (0,17 euro), EdiliziAcrobatica (0,15 euro), Esautomotion (0,05 euro), Franchi Umberto Marmi (0,1592 euro), Industrie Chimiche Forestali (0,2 euro), Intermonte Partners SIM (0,26 euro), LA SIA (0,26678 euro), Marzocchi Pompe (0,2 euro), Racing Force (0,09 euro), Rosetti Marino (1 euro) e Saccheria Franceschetti (0,042 euro).

A presentare i conti del primo trimestre saranno: Antares Vision, Esprinet, Fiera Milano, Italmobiliare, LU-VE, Newlat Food, Pharmanutra, Sanlorenzo, SECO, Unidata, Acinque, Centrale del Latte d’Italia, Eurogroup Laminations, Immsi, Italian Design Brands, Pininfarina, RcsMediagroup e Valsoia.

In agenda le assemblee di Pininfarina e Portobello per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.