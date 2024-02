Ftse Mib: è il momento di passare alla cassa?

Un altro segno più per le Borse europee che, dopo lo spunto positivo delle due sessioni precedenti, hanno guadagnato terreno anche prima del week-end, salendo per la terza seduta consecutiva.

A correre più degli altri è stato il mercato londinese che, dopo essere stato il meno pimpante giovedì, ha recuperato forza relativa, salendo dell’1,5%, mentre il Cac40 e il Dax si sono apprezzati rispettivamente dello 0,32% e dello 0,42%.

Ftse Mib meno pimpante prima del week-end

In positivo anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 31.732 punti, con un rialzo dello 0,12%, dopo aver toccato nell’intraday un massimo a 31.945 e un minimo a 31.704 punti.

E’ preceduto dal segno più anche il bilancio settimanale, visto che nelle ultime cinque sedute l’indice delle blue chip è salito dello 0,92% rispetto al close del venerdì precedente.

Nelle prime due sedute della settimana il Ftse Mib ha allungato il passo in direzione dei 31.500 punti, con successivo ripiegamento verso area 31.100.

Da questo bottom si è avuto un immediato recupero che ha visto i corsi spingersi dapprima verso i 31.700 punti e in seguito estendere la salita in direzione di area 32.000, con successivo ripiegamento verso quota 31.700.

Ftse Mib: meglio tirare i remi in barca ora?

L’indice delle blue chip ha raggiunto nuovi massimi di periodo nelle scorse sedute, arrivando a lambire la soglia dei 32.000 punti, l’avvicinamento della quale ha fatto scattare delle prese di beneficio.

Considerando anche l’ipercomprato raggiunto sugli indicatori, il Ftse Mib potrebbe necessitare nel breve di una pausa di consolidamento prima di mettere a segno nuovi rialzi.

Questa fase potrebbe tradursi in una correzione di breve e in tal caso sarà da monitorare in primis l’area dei 31.500.

Oltre questo livello ci sarà spazio per una prosecuzione delle vendite verso i 31.200 e i 31.000 punti, con proiezioni successive a 30.800 e a 30.500 punti.

Da non escludere eventuali estensioni fin verso i 30.200 e i 30.000 punti, ma il raggiungimento di questi ultimi appare poco probabile almeno nell’immediato.

In caso di tenuta dei 31.500 punti, il Ftse Mib potrebbe tentare da subito un nuovo attacco all’area dei 32.000.

Segnali di forza si avranno con il superamento di questo livello, preludio a una prosecuzione della salita verso i 32.300/32.500 punti e successivamente fin verso i 32.800 e i 33.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana si segnala la chiusura di Wall Street per la festività del Washington’s Birthday.

In conseguenza di ciò non sono previsti aggiornamenti macro negli Stati Uniti.

I dati macro e gli eventi in Europa

Anche nel Vecchio Continente non sono in agenda dati macro degni di nota per la prima seduta della prossima settimana.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 1 anno per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala lo stacco della seconda tranche del dividendo di Banca Generali nella misura di 0,65 euro per azione, mentre per OVS è previsto lo stacco del dividendo straordinario di 0,03 euro per azione.

Da seguire Ferretti nel giorno in cui saranno diffusi i dati preliminari dell’esercizio 2023.