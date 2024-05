Dopo due sedute consecutive in ribasso, le Borse europee hanno trovato gli spunti giusti per risalire la china, chiudendo gli scambi in salita.

Il Ftse100 e il Cac40 sono saliti rispettivamente dello 0,51% e dello 0,54%, preceduti di poco dal Dax che si è apprezzato dello 0,59%.

Diverso lo scenario se ci si sposta a Piazza Affari, dove il Ftse Mib si è mosso in controtendenza, scendendo dello 0,32% a 33.629 punti, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 33.928 e un minimo a 33.554 punti.

Negativo anche il bilancio settimanale, visto che nelle ultime quattro sedute (mercoledì il mercato era chiuso per festività), l’indice delle blue chip ha ceduto l’1,81% rispetto al close del venerdì precedente.

Ftse Mib: si torna sui minimi di periodo?

In avvio di ottava il Ftse Mib ha tentato un allungo verso i 34.500 punti, da cui però è sceso in direzione di area 33.700.

Da questo livello si è avuto un rimbalzo verso i 34.000 punti, con successivo ripiegamento fino ai 33.550 e chiusura poco sopra i 33.600 punti.

L’indice Ftse Mib mostra segnali di stanchezza e appare incapace per il momento di dare vita a dei recuperi convincenti.

L’area dei 34.500 prima e in seguito quella dei 34.000 punti si sono rivelate entrambe un ostacolo e ora il rischio è di un ritorno sui recenti minimi di periodo in area 33.300.

Negativo sarà un abbandono di questo livello, preludio ad un test di area 33.000, la cui violazione aprirà le porte a un approfondimento ribassista verso i 32.500 punti.

Su tenuta dei 33.300 punti e ancor prima di area 33.500, il Ftse Mib potrà salire verso i 34.000 punti, oltre cui ci sarà spazio per un allungo verso i 34.300 e i 34.500 punti.

Solo oltre quest’ultimo ostacolo sarà credibile un’estensione rialzista verso i 34.900/35.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana, sul fronte macro USA non si segnalano aggiornamenti macro di rilievo.

Sul versante societario da seguire prima dell’apertura di Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Tyson Goods che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione di 0,39 dollari.

A mercati chiusi l’attenzione si sposterà sulla trimestrale di Microchip Technology, da cui ci si attende un eps di 0,57 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa da segnalare la chiusura della Borsa di Londra, mentre sul fronte macro si conoscerà il dato finale dell’indice PMI composito che ad aprile dovrebbe salire da 50,3 a 51,4 punti.

L’indice PMI servizi è atteso in aumento da 51,5 a 52,9 punti, mentre l’indice Sentix a maggio è atteso in recupero da -5,9 a -5,3 punti.

Per l’indice dei prezzi alla produzione di marzo dovrebbe calare dello 0,8% dopo la flessione dell’1% precedente.

In Germania il dato finale dell’indice PMI servizi ad aprile è atteso a 53,3 punti e lo stesso dato in Francia dovrebbe attestarsi a 50,5 punti.

In Italia l’indice PMI servizi ad aprile dovrebbe calare da 5,6 a 54 punti.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza novembre 2024 per un ammontare massimo di 2 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala lo stacco del dividendi di diversi titoli e si tratta di: AlerionCleanpower (0,61 euro), Intercos (0,18699 euro), Aeroporto di Bologna (0,264 euro), Ascopiave (0,14 euro), B&C Speakers (0,7 euro), Biesse (0,14 euro), Gefran (0,42 euro), Italmobiliare (3 euro), LU-VE (0,4 euro), Pharmanutra (0,85 euro), Sogefi (0,2 euro), Banca Profilo (0,0155 euro), Civitanavi Systems (0,13 euro), PLC (0,07 euro), Valsoia (0,38 euro), Acquazzurra (0,042 euro), Alfio Bardolla TG (0,076 euro), Arterra Bioscience (0,10222 euro), Fervi (0,47 euro), Gibus (0,5 euro), Growens (0,79 euro), Iniziative Bresciane (0,6 euro), Intred (0,1 euro), Italian Wine Brands (0,5 euro), NVP (0,03 euro), Planetel (0,1 euro) e TPS (0,08 euro).

A presentare i risultati del primo trimestre saranno Amplifon, Banca Monte Paschi, Anima Holding, Almawave, Altea Green Power, Arterra Bioscience, Nusco e Riba Mundo Tecnologia, mentre Simone alzerà il velo sui dati dell’intero 2023.

In agenda le assemblee di varie società per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023 e si tratta di Italgas, Ariston Hodling. Caltagirone, Eurogroup Laminations, Copernico SIM e Lemon Sistemi,

Lunedì 6 maggio prende il via, per concludersi il 10 maggio, il collocamento della quarta tranche del BTP Valore con scadenza maggio 2030.