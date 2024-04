Petrolio: chiusura poco mossa venerdì scorso per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 83,71 dollaro, in frazionale calo dello 0,03%.

Wall Street: chiusura positiva venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,4% e dell’1,02%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.927,90 punti, in rialzo del 2,02%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per questa prima seduta della settimana non si segnalano aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà l’indice relativo ala fiducia economica che ad aprile dovrebbe salire da 96,3 a 97 punti, mentre l’indice della fiducia dell’industria dovrebbe migliorare da -8,8 a -8,5 punti.

L’indice della fiducia servizi è visto in lieve frenata da 6,3 a 6,1 punti, mentre il dato preliminare della fiducia dei consumatori ad aprile dovrebbe scendere da 14,,9 a 14,7 punti.

In Germania si conoscerà il dato preliminare dell’indice dei prezzi al consumo che dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,6% rispetto al rialzo dello 0,4% precedente.

Sempre in Germania da seguire l’asta dei titoli di Stato con scadenza agosto 2024 e febbraio 2025, per un ammontare massimo di 2 miliardi di euro per ciascun titolo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: si segnala lo stacco del dividendo di AVIO (0,23745 euro), Banca Sistema (0,065 euro), d’Amico Int. Shipping (0,2487 dollari lordi), Fiera Milano (0,14 euro), Saes Getters (12,51 euro), Servizi Italia (0,03 euro), FOPE (0,85 euro) e Gentili Mosconi (0,12 euro).

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i conti del 2023 saranno Digital Value, Monrif, Softlab e TraWellCo, mentre ad alzare il velo sui dati del primo trimestre saranno Lottomatica Group, Zignago Vetro e Xenia Hotellerie Solution.

Assemblee a Piazza Affari: in agenda le assemblee per l’approvazione dati di bilancio dell’esercizio 2023 di: Philogen, Rai Way, Saras, The Italian Sea Group, Alkemy, B&C Speakers, Biesse, Cembre, El.En, Emak, Eurotech, Garofalo HC, Irce, LU-VE, Mondo TV, MutuiOnline, Newlat Food, OpenJobmetis, Orsero, Piovan, SECO, Tamburi, Zignago Vetro, Banca Profilo, Beewize, Beghelli, Brioschi, Centrale del Latte d’Italia, CIR, Class Editori, Gabetti PS, GPI, Il Sole24Ore, Immsi, Italian Exhibition Group, PLC, Ratti, Somec, Toscana Aeroporti, ABC Company, Acquazzurra, ALA, Alfio Bardolla, Alfonsino, Altea Green Power, Arterra Bioscience, Askoll EVA, Bifire, BolognaFiere, Circle, CleanBnB, Cloudia Research, Cofle, Comal, Convergenze, Copernico SIM, CrowdFundme, Destination Italia, DHH, Dotstay, Edil San Felice, EdiliziAcrobatica, e-Globe, Egomnia, Elsa Solutions, Emma Villas, Eprcomunicazione, ErreDue, Esautomotion, ESPE, Execus, Farmacosmo, FOS, Franchi Umberto Marmi, G-RENT, Giglio.com, Gismondi 1754, GM Leather, High Quality Food, Ilpra, IMD International Medical Devices, Industrie Chimiche Forestali, Iniziative Bresciane, Innovatec, International Care Company, iVision Tech, Laboratorio Farmaceutico ERFO, Lemon Sistem, Leone Film Group, Lindbergh, Maps, Monnalisa, Notorious Pictures, Nusco, NVP, Omer, Pasquarelli Auto, Planetel, Portobello, Pozzi Milano, Premia Finance, Racing Force, Redfish Longterm Capital, Relatech, RES, Reway Group, Riba Mundo Tecnologia; Rosetti Marino, SG Company, Shedir Pharma Group. SIAV, SIF Italia, Società Editoriale Il Fatto, Solutions Capital Management SIM, SosTravel.com, Spindox, Talea Group, Tenax International, TMP Group, TPS, Tweppy, Valtecne, Vimi Fasteners, Xenia Hotellerie Solution, Yakkyo e YOLO Group.

Asta titoli di Stato: da seguire in mattinata l’asta dei BTP con scadenza luglio 2029 per un ammontare compreso tra 2,75 e 3,25 miliardi di euro, mentre i BTP luglio 2024 saranno offerti per importo tra 3 e 3,5 miliardi di euro e i CCTeu aprile 2032 per un ammontare tra 3 e 3,5 miliardi di euro.