Ftse Mib: i dividendi staccati oggi e i titoli da seguire

Petrolio: chiusura in calo venerdì scorso per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 78,26 dollari, con un ribasso dell’1,26%.

Wall Street: chiusura contrastata venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,32% e dello 0,16%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.340,87 punti, in calo dello 0,03%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Risultati trimestrali USA: per oggi non sono in agenda rimestrali societarie degne di nota. .

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: anche nel Vecchio Continente non sono previsti dati macro rilevanti e si segnala nel primo pomeriggio una riunione dell’Eurogruppo.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza maggio 2025 per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: si segnala lo stacco del dividendo di 20 titoli e si tratta di Comer Industries (1,25 euro), Credem (0,45 euro ), Cembre (1,8 euro), Orsero (0,6 euro), Salcef Group (0,55 euro), Zignago Vetro (0,75 euro), NB Aurora (1,13 euro), Bifire (0,0285 euro), DBA Group (0,09 euro), Directa SIM (0,17 euro), EdiliziAcrobatica (0,15 euro), Esautomotion (0,05 euro), Franchi Umberto Marmi (0,1592 euro), Industrie Chimiche Forestali (0,2 euro), Intermonte Partners SIM (0,26 euro), LA SIA (0,26678 euro), Marzocchi Pompe (0,2 euro), Racing Force (0,09 euro), Rosetti Marino (1 euro) e Saccheria Franceschetti (0,042 euro).

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i conti del primo trimestre saranno Antares Vision, Esprinet, Fiera Milano, Italmobiliare, LU-VE, Newlat Food, Pharmanutra, Sanlorenzo, SECO, Unidata, Acinque, Centrale del Latte d’Italia, Eurogroup Laminations, Immsi, Italian Design Brands, Pininfarina, RcsMediagroup e Valsoia.

Assemblee a Piazza Affari: in agenda le riunioni assembleari di Pininfarina e Portobello per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.