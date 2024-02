Ftse Mib ancora più in alto a piccoli passi. Per quanto?

Il Ftse Mib si conferma ben impostato e ha le carte in regole per mettere a segno nuovi progressi.

Dopo tre sessioni consecutive in calo, le Borse europee sono riuscite a trovare gli spunti giusti per risalire la china, ma non tutte.

Il Ftse100 è sceso in controtendenza, con un calo dello 0,09%, mentre il Cac40 e il Dax sono saliti rispettivamente dello 0,05% e dello 0,35%.

Ftse Mib: la settimana si chiude in positivo

Poco sopra la parità anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 30.717 punti, con un frazionale rialzo dello 0,09%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.913 e un minimo a 30.684 punti.

Positivo anche il bilancio settimanale, visto che nelle ultime cinque sedute l’indice delle blue chip è salito dell’1,11% rispetto al close del venerdì precedente.

In avvio di settimana il Ftse Mib ha provato a recuperare terreno, salvo poi tornare indietro verso i 30.200 punti.

In seguito l’indice ha allungato il passo, superando con slancio la soglia dei 30.500 punti, fino a toccare un nuovo massimo di periodo a 30.922 punti.

Da questo livello si è avuto un ritracciamento verso i 30.500 punti, con successivo rialzo poco oltre i 30.900 punti e ripiegamento appena sopra i 30.700 punti in chiusura di settimana.

Ftse Mib candidato a nuovi rialzi. Ecco fin dove ora

Il Ftse Mib conferma la validità del trend rialzista, non riuscendo tuttavia ad allungare con decisione il passo dopo l’aggiornamento dei top di periodo.

Lo scenario però resta favorevole a nuovi sviluppi positivi nel breve e conferme in tal senso si avranno con il superamento di area 30.900/31.000.

Oltre questo livello, il Ftse Mib potrà salire ancora in direzione dei 31.200 punti prima e in seguito verso area 31.500.

Al ribasso, il primo supporto da monitorare è in area 30.500, sotto cui la discesa proseguirà verso i 30.200 e i 30.000 punti.

Negativo sarà l’abbandono di quest’ultimo livello, preludio a una flessione del Ftse Mib in direzione dei 29.800 e dei 29.500 punti, con proiezioni successive a 29.200 e a 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana, sul fronte macro USA si segnala l’indice PMI servizi che a gennaio dovrebbe salire da 51,4 a 52,9 punti.

L’indice PMI composito è visto in ascesa da 50,9 a 52,3 punti, mentre l’indice ISM non manifatturiero a gennaio dovrebbe aumentare da 50,6 a 52 punti.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i risultati del quarto trimestre del 2023 di Caterpillar e di McDonald’s, dai quali ci si attende un utile per azione pari rispettivamente a 4,75 e a 2,61 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conoscerà l’indice Sentix che a febbraio dovrebbe peggiorare da -15,8 a -16,8 punti.

L’indice PMI composito a gennaio dovrebbe salire da 47,6 a 47,9 punti, mentre l’indice PMI servizi è visto in calo da 48,8 a 48,4 punti.

Per l’indice dei prezzi alla produzione a dicembre si prevede una variazione negativa dello 0,8% dopo il calo dello 0,3% precedente.

In Francia il dato finale dell’indice PMI servizi a gennaio è atteso 45 punti e lo stesso dato in Germania dovrebbe attestarsi a 47,6 punti.

Sempre in Germania da seguire la bilancia commerciale che a dicembre dovrebbe mostrare un surplus in calo da 20,4 a 19,8 miliardi di euro.

In Germania da seguire anche l’asta dei titoli di Stato con scadenza agosto 2024 per un ammontare massimo di 2 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala lo stacco del dividendo di Mittel nella misura di 0,12293 euro.

Sotto la lente Unicredit che presenterà i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2023, e al test dei conti saranno chiamati anche Risanamento, Jonix, Nusco e Tenax International.

Da segnalare che lunedì prende il via l’aumento di capitale di H-Farm, che sarà realizzato tramite l’offerta di 71-484.615 nuove azioni ordinarie nel rapporto di 5 azioni di nuova emissione ogni 9 ordinarie possedute, al prezzo unitario di sottoscrizione di 0,11 euro.

L’operazione si concluderà il 23 febbraio 2024, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale saranno quotati fino al 19 febbraio.