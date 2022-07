L'ultima seduta della scorsa settimana, che ha chiuso anche il mese di luglio, è stata archiviata con il segno più dalle Borse europee.

E' rimasto più indietro degli altri il Ftse100 che si è accontentato di un rialzo più contenuto dell'1,06%, mentre si sono mossi in maniera più spedita il Dax e il Cac40 che sono saliti rispettivamente dell'1,52% e dell'1,72%.

Ftse Mib in maglia rosa in Europa: settimana in rally

A indossare la maglia rosa è stata Piazza Affari che ha visto il Ftse Mib terminare gli scambi a 22.405 punti, con un vantaggio del 2,16%, dopo aver segnato nell'intraday un massimo a 22.494 e u minimo a 22.119 punti.

Molto positivo il bilancio settimana, visto che nelle ultime cinque sedute l'indice delle blue chip ha messo a segno un rally del 5,62% rispetto al close del venerdì precedente.

Il Ftse Mib in avvio di settimana si è spinto verso area 21.400, salvo poi frenare il giorno successivo, ma grazie alla tenuta di area 21.000 è riuscito ad allungar subito il passo verso i 21.500 punti, con successivo strappo in direzione di area 22.500 nell'ultima seduta prima del week-end.

Ftse Mib ha svoltato: ecco fin dove può salire ora

L'evoluzione delle ultime sedute ha portato un deciso cambio di passo per il Ftse Mib che è riuscito a venir fuori dal movimento laterale che lo ha tenuto imbrigliato nelle scorse settimane tra i 20.400 e i 21.800/21.850 punti.

Con il superamento deciso di questo livello, l'indice ha gettato le basi per un allungo che non si può certo considerare esaurito sui prezzi correnti.

Le attese, infatti, sono per una prosecuzione del movimento rialzista che, con conferme oltre i 22.500 punti, vedrà come prossimo target i 23.000 punti e come obiettivo successivo area 23.500, mettendo in conto strappi fino a quota 24.000 punti nella migliore delle ipotesi.

Ftse Mib: uno sguardo all'ipotesi ribassista

La mancata violazione di area 22.500 nell'immediato potrebbe favorire anche dei ripiegamenti del Ftse Mib, ma fino alla soglia dei 22.000 punti non ci sarà da allarmarsi.

Un primo segnale di allerta giungerà con ritorni sotto i 21.850/21.800 punti, preludio a una discesa verso i 21.400 e i 21.000 punti.

Negativo l'abbandono di quest'ultimo livello, sotto cui il Ftse Mib scenderà verso i 20.700 punti prima e in seguito fino ai minimi dell'anno in area 20.400, ma al momento è da escludere un simile scenario almeno nell'immediato.

I market movers in America

Per la prima seduta della prossima settimana, sul fronte macro USA si segnala il dato finale dell'indice PMI manifatturiero che dovrebbe calare da 52,7 a 52,3 punti, mentre l'indice ISM manifatturiero è visto in lieve contrazione da 53 a 52,9 punti.

Le spese per costruzioni a giugno sono viste in positivo dello 0,3% rispetto al calo dello 0,1% precedente.

Sul versante societario da seguire prima dell'apertura di Wall Street i conti del secondo trimestre di Kellog Company con un eps atteso a 1,05 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conoscerà il dato finale dell'indice PMI manifatturiero che a luglio dovrebbe attestarsi a 49,6 punti, mentre il tasso di disoccupazione a giugno dovrebbe rimanere invariato al 6,6%.

In Francia l'indice PMI manifatturiero è atteso a 49,6 punti e lo stesso dati in Germania a 49,2 punti.

Sempre in terra tedesca si conosceranno le vendite al dettaglio che a giugno dovrebbero salire dello 0,2% dopo il rialzo dello 0,6% precedente.

In Italia l'indice PMI manifatturiero nella versione finale di luglio è stimato in calo da 50,9 a 49,3 punti.

Da seguire in Germania l'ata di titoli di Stato con scadenza a 3 e a 9 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro per ciascun titolo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala il passaggio di Net Insurance al segmento Star, ed è atteso il debuto di Energy all'Euronext Growth Milan.

A presentare i dati relativi ai ricavi del primo semestre dell'anno sarà Convergenze.

Sotto la lente Stellantis in attesa dei dati sulle vendite di auto in Italia con riferimento al mese di luglio.

Da segnalare lo stacco del dividendo di Piquadro nella misura di 0,082693 euro, da mettere in pagamento mercoledì 3 agosto.