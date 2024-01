Ftse Mib: possibili sorprese al rialzo nel breve?

Alla flessione di ieri ha fatto seguito un ritorno degli acquisti sulle Borse europee, che oggi si sono presentate al close tutte precedute dal segno più.

Il Ftse100 è salito dello 0,64%, preceduto dal Dax e dal Cac40 che si sono apprezzati rispettivamente dello 0,95% e dell’1,05%.

In luce verde anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha archiviato la seduta a 30.470 punti, con un vantaggio dello 0,73%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.587 e un minimo a 30.370 punti.

Poco mosso il bilancio settimanale, visto che nelle ultime cinque sedute l’indice delle blue chip ha registrato un frazionale rialzo dello 0,09% rispetto al close del venerdì precedente.

Ftse Mib: le chance al rialzo restano intatte

L’indice delle blue chip in avvio di settimana si è spinto oltre la soglia dei 30.500 punti, per poi allungare il passo verso i 30.650 prima e i 30.750 in seguito, con successivo ripiegamento in direzione dei 30.250 punti, da cui sono ripartiti gli acquisti che hanno portato a una chiusura d’ottava a un passo da area 30.500.

E’ questa la soglia che continua a fungere da baricentro per le quotazioni del Ftse Mib ormai da alcune settimane, malgrado i tentativi di allungo che fino a ora non hanno avuto un esito felice.

L’impostazione dell’indice si conferma rialzista ed è possibile che sia in atto una fase di accumulazione prima di un attacco più deciso ai recenti top di periodo.

Sopra i 30.500 punti il Ftse Mib tornerà a mettere sotto pressione i 30.650/30.700 punti, con successivo allungo verso i 30.850 punti.

Se l’indice riuscirà ad avere ragione di questo ostacolo, ci sarà spazio per un primo approdo in area 31.000, violata la quale la salita proseguirà in direzione dei 31.200 punti prima e in seguito verso area 31.500.

Un mancato riposizionamento in pianta stabile al di sopra dei 30.500 punti potrebbe riportare il Ftse Mib a testare i supporti già raggiunti di recente.

Il riferimento è in primis all’area dei 30.200, sotto cui la discesa proseguirà verso la soglia psicologica dei 30.000 punti.

L’eventuale abbandono anche di questo sostegno costringerà a spostare l’attenzione sui 29.800 e i 29.500 punti in prima e in seguito sui 29.200 e i 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana si segnala la chiusura di Wall Street in occasione della festività del Martin Luther King Day.

In conseguenza di ciò non saranno diffusi dati macro e societari di rilievo sull’opposta sponda dell’Atlantico.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si segnala il dato relativo alla produzione industriale che a novembre dovrebbe evidenziare una variazione negativa dello 0,3%, rispetto al rialzo dello 0,1% precedente.

Nel primo pomeriggio avrà inizio una riunione dell’Eurogruppo.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza gennaio 2025 per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala il pagamento del dividendo straordinario di Saccheria Franceschetti nella misura di 0,043 euro.

In agenda un’assemblea degli azionisti di Homizy per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2022-2023.

Lunedì prende il via l’aumento di capitale di Portobello, che sarà realizzato mediante l’offerta di un massimo di 1.142.850 nuove azioni ordinarie nel rapporto di una nuova azione ogni 3 titoli posseduti al prezzo unitario di 7 euro.

L’operazione si concluderà l’1 febbraio 2024, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale saranno quotati fino al 26 gennaio.