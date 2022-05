Petrolio: chiusura in flessione ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 110,33 dollari, con un calo dell'1,67%.

Wall Street: chiusura contrastata venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,03% e dello 0,01%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.354,62 punti, con un ribasso dello 0,3%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Risultati trimestrali USA: da seguire dopo la chiusura di Wall Street i conti del primo trimestre dell'esercizio 2022-2023 di Zoom Video Communications che dovrebbe riportare un utile per azione di 0,87 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Germania dove è atteso l'indice IFO che a maggio è visto in calo da 91,8 a 91,4 punti.

Sempre in Germania da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 e a 11 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro per ciascun titolo.

In agenda una riunione dell'Eurogruppo a cui parteciperà anche Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: si segnala lo stacco del dividendo di ben 65 titoli, di cui 19 blue chips.

Ftse Mib: A2A (0,0904 euro), Amplifon (0,26 euro), Atlantia (0,74 euro), Azimut Holding (1,3 euro), Banca Generali (1,15 euro – prima tranche), BPER Banca (0,06 euro), DiaSorin (1,05 euro), ENI (0,43 euro – saldo), FinecoBank (0,39 euro), Generali (1,07 euro), Interpump (0,28 euro), IntesaSanpaolo (0,0789 euro – saldo), Inwit (0,3225 euro), Italgas (0,295 euro), Moncler (0,6 euro), Pirelli (0,161 euro), Recordati (0,57 euro – saldo), Tenaris (0,28 dollari – saldo), Unipol (0,3 euro).

MidCap: AlerionCleanpower (0,44 euro), Anima Holding (0,28 euro), Ariston Holding (0,14 euro), Banca Popolare di Sondrio (0,2 euro), BF (0,03 euro), Brembo (0,27 euro), Brunello Cucinelli (0,42 euro), Buzzi Unicem (0,4 euro), Cattolica Assicurazioni (0,15 euro), De Longhi (0,83 euro), ERG (0,9 euro), Rai Way (0,2436 euro), Salvatore Ferragamo (0,34 euro), Technogym (0,16 euro), UnipolSAI (0,19 euro), WeBuild (ordinaria: 0,055 euro – risparmio: 0,055 euro).

STAR: Banca Finnat (0,012 euro), Banca Ifis (0,95 euro), BE Think (0,03 euro), Biesse (0,624 euro), Cairo Communication (0,18 euro), Cellularline (0,05 euro + un’azione ogni 32), Cementir Holding (0,18 euro), Datalogic (0,3 euro), DEA Capital (0,1 euro), El.En (0,2 euro), Equita Group (0 2 euro – prima tranche), FILA (0,23 euro), Fine Food & Pharmaceuticals NTM (0,16 euro), Irce (0,05 euro), Marr (0,47 euro), Mondadori (0,085 euro), Prima Industrie (0,4 euro), Reply (0,8 euro), TamburiIP (0,11 euro).

Euronext Milan: Caltagirone (0,1 euro), Caltagirone Editore (0,03 euro), Enervit (0,11 euro), Ratti (0,1 euro), Toscana Aeroporti (0,3761 euro), Vianini (0,06 euro).

Euronext Growth Milan: ALA (0,47 euro), Cofle (0,33 euro), Compagnia dei Caraibi (0,065 euro), Jonix (0,076 euro) e Pattern (0,071 euro).

Risultati societari a Piazza Affari: in agenda i conti del primo trimestre di Technoprobe, mentre ad alzare il velo sui conti del 2021 saranno GEquity, Estrima e KI Group.

Assemblee a Piazza Affari: prevista una riunione assembleare di Leonardo per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Saipem: oggi ci sarà il raggruppamento delle azioni Saipem nel rapporto di 21 ogni 100.

UCapital24: oggi prenderà il via l'aumento di capitale della società che sarà realizzato tramite l'offerta di 1.003.544 nuove azioni ordinarie nel rapporto di una nuova azione ogni 5, al prezzo di sottoscrizione di 1,26 euro cadauna.

L'operazione si concluderà il 9 giugno prossimo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 3 giugno.