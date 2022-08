Chiusura di settimana contrastata per le Borse europee che si sono presentate a fine seduta precedute da segni diversi.

In realtà l'unica nota stonata è stata quella del Ftse100, salito in controtendenza dello 0,11%, mentre il Cac40 e il Dax sono scesi rispettivamente dello 0,94% e dell'1,12%.

Ftse Mib maglia nera in Europa prima del week-end

A pagare il conto più salato è stata Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 22.534 punti, con una flessione dell'1,96%, dopo aver segnato nell'intraday un massimo a 22.931 e un minimo a 22.522 punti.

E' preceduto dal segno meno anche il bilancio settimanale, visto che nelle ultime quattro sedute (lunedì 15 agosto il mercato era chiuso per festività), il Ftse Mib ha ceduto l'1,9% rispetto al close del venerdì precedente.

Al rientro dal lungo week-end, l'indice ha provato a mettere sotto pressione l'area dei 23.000, arrivando a segnare un massimo a 23.153 punti.

Questo top è stato identico a quello di mercoledì, quando il Ftse Mib è tornato indietro verso area 22.700, con successivo allungo fino ad area 23.000, la cui tenuta ha respinto i corsi verso quota 22.500 punti in chiusura di settimana.

Ftse Mib respinto dalla resistenza a 23.000 punti. E ora?

La rottura al rialzo della precedente resistenza in area 22.800, che in più occasioni aveva respinto i corsi, non ha prodotto l'atteso allungo.

Il Ftse Mib ha trovato un duro ostacolo in area 23.000 che, se non superata in tempi brevi, potrebbe anche decretare, almeno pe il momento, la fine del recupero partito dai minimi di luglio.

Conferme in tal senso si avranno con ulteriori ripiegamenti dell'indice che sotto i 22.350 punti vedrà aprirsi le porte per un test di area 22.000.

L'eventuale cedimento anche di questa soglia costringerà a spostare l'attenzione più in basso, sui 21.800/21.700 punti prima e in seguito sui 21.500 e sui 21.000 punti nella peggiore delle ipotesi.

Con la tenuta dei 22.500 punti prima e di area 22.350 in seguito, il Ftse Mib potrebbe anche tentare un rimbalzo che però rimarrà tale fino a quota 23.000 punti.

Ftse Mib: serve un deciso allungo. Cautela nel breve

Un segnale convincente di ripresa si avrà solo con il superamento deciso dei 23.000/23.100 punti, evento che favorirà la prosecuzione del recupero verso i 23.500 punti prima e successivamente fino all'area dei 24.000/24.200.



Lo scenario attuale si presenta alquanto delicato per il Ftse Mib che con la mancata rottura di area 23.000 ha inviato un brutto segnale e rischia di accusare una flessione ben più ampia di quella vista fino a ora.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana, sul fronte macro USA si segnalo un solo aggiornamento macro e si tratta dell'indice CFNAI relativo all'attività nazionale che a luglio dovrebbe peggiorare da -0,19 a -0,23 punti.

Sul versante societario, da seguire dopo la chiusura di Wall Street i conti del secondo trimestre dell'esercizio 2022-2023 che saranno diffusi da Zoom Video Communications dai quali cisi attende un eps di 0,45 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa non sono in agenda dati macro degni di nota e si segnala solo in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 12 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala lo stacco dell'acconto sul dividendo 2023 di BFF Bank nella misura di 0,3709 euro per azione.



Piteco sarà sospesa dalle contrattazioni in vista del delisting del 23 agosto.