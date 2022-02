Due titoli azionari italiani rendono oltre il 5%. Puntare sui rendimenti più alti a volte può nascondere delle insidie e dei rischi. Scopriamo se è veramente così.

Nel 2022 azioni con dividendi più alti

Le principali banche d'affari mondiali hanno stimato che nel 2022 l'ammontare dei dividendi distribuiti salirà in media del 10-13% in Europa e del 20% in Italia. Il rendimento stimato dei dividendi 2022 vale 1.035 punti dell'indice Ftse Mib, corrispondente a circa il 3,75%.

L'incertezza che da inizio anno ha messo in discussione parte dei progressi precedenti, potrebbe quindi essere compensata da una politica dei dividendi più generosa rispetto al 2021, quando il rendimento medio è stato del 3,17% per i titoli del Ftse Mib.

Dividendi di Eni

Bilancio 2021 e proposta di dividendo saranno approvati il 17 marzo 2022. Eni ha tuttavia già pubblicato i risultati finanziari preliminari, confermando la proposta sul dividendo 2022 per 0,86 euro per azione. Di questi, 0,43 euro sono già stati versati in sede di acconto a settembre 2021.

Questo significa che in base ai valori attuali di borsa, il rendimento atteso sui dividendi è del 6,4%.

Ci sono però dei rischi al ribasso: Eni sta infatti fronteggiando la crisi di Saipem, di cui controlla il 30% del capitale e che necessita di una fote ricapitalizzazione. Secondo quanto scrive Bloomberg, Eni potrebbe essere costretta a sborsare 600 milioni di euro. Cifra che sarà confermata o modificata dal consiglio di amministrazione che si riunirà domani 23 febbraio.

Il titolo non sembra tuttavia disturbato dal dossier Saipem e conserva il trend rialzista in atto dall'autunno 2020. La lateralità dell'ultimo mese potrebbe dunque ancora essere considerata una pausa dell'uptrend che potrebbe riattivarsi al superamento di area 13,60, con conferme oltre 13,84 euro, per obiettivi a 14,40/14,50 e fino a 14,90, top di luglio 2019. Possibile indebolimento nel breve termine sotto area 13,00, per supporti a quota 12,60.

Dividendi di Banca Mediolanum

Scenario diverso per Banca Mediolanum che tra le azioni del comparto bancario viene eletta "regina dei dividendi".

Il 10 febbraio la compagnia milanese ha pubblicato i risultati preliminari del 2021. A fronte di un utile netto superiore del 64% rispetto a quello relativo al 2020, il management ha proposto un dividendo 2022 pari a 0,58 euro per azione. Questo valore comprende anche l’acconto di 0,23 euro pagato a novembre 2021 e il dividendo extra pari a 0,12 euro.

Per gli azionisti questo implica un dividend yield del 7,2%, calcolato ai valori attuali di borsa.

Banca Mediolanum resta inserita in un canale ribassista disegnato dai massimi dello scorso ottobre, i cui riferimenti sono a 7,56 euro e 9,00 circa. Nelle ultime settimane i prezzi hanno indietreggiato verso la base del canale, toccando a 7,84 circa il livello più basso dallo scorso luglio. Le prospettive volgerebbero al negativo solo sotto area 7,56/7,60, pari al 38,2% di ritracciamento del rialzo degli ultimi due anni. Oltre 8,90/9,00 euro il titolo avrebbe ottime chance si rivedere i record di fine 2021 a 9,90 circa.

Naturalmente non bisogna valutare di tenere un titolo in portafoglio unicamente per la politica dei dividendi. Ma in un'ottica di lungo termine si possono ottenere degli ottimi risultati.

(Claudia Cervi)