Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib sta tornando indietro dopo aver lambito la soglia dei 21.500 punti. Quali i possibili sviluppi nel breve?

La prima cosa che mi viene da segnalare parlando del Ftse Mib è che mi aspetto la chiusura del gap aperto tra lunedì e martedì scorsi poco sotto i 21.000 punti.

Ormai abbiamo imparato che il mercato difficilmente lascia aperti i gap, anche se a volte ci mette più tempo del previsto per colmarli.

E' possibile che già tra oggi e domani il Ftse Mib possa chiudere quello di martedì scorso e se la discesa non dovesse fermarsi poco sotto i 21.000 punti, sarà alto il rischio di assistere a nuovi cali.

Visti gli ultimi tre massimi decrescenti, è possibile che l'indice continui lungo questa dinamica di movimento, quindi potrebbe andare a chiudere il gap in area 21.000 e scendere ancora.

Sarà interessante vedere se il Ftse Mib si avvicinerà o meno ai minimi di giovedì scorso poco sotto i 20.200 punti, malgrado la chiusura della settimana scorsa poteva lasciare intendere una prosecuzione del recupero.

Sembrerebbe però che i temi non siano ancora maturi per assistere ad un rialzo almeno fino ai massimi del 13 settembre a 22.881 punti.

La mia view al momento resta ribassista sul Ftse Mib e non escludo che si vadano a rivedere i minimi della scorsa settimana in area 20.200.

Per adesso non vedo nessuna indicazione che mi faccia pensare a una prosecuzione del recupero visto in questi giorni.

Sono più propenso a credere in un Ftse Mib che vada a chiudere il gap di martedì scorso, con successiva flessione verso i minimi di area 20.200.

Se questa soglia dovesse svolgere la sua funzione di supporto, allora si potrebbe avere un cambio di tendenza da lateral-ribassista a lateral-ribassista, con primo approdo dell'indice in area 22.000 e obiettivo successivo in area 21.800/21.900.

Al momento però sono più per una continuazione del ribasso più che per un'evoluzione positiva verso i target appena indicati.

Diverso il discorso analizzando il grafico settimanale del Ftse Mib che sembra suggerire una candela verde, ma nel breve ribadisco la mia view negativa.

L'euro-dollaro ha innestato nuovamente la retromarcia dopo aver lambito la parità. Quali le attese per le prossime sedute?

L'euro-dollaro è in attesa degli importanti dati sul lavoro USA in arrivo domani nel primo pomeriggio.

Se il cross dovesse bucare i minimi di martedì scorso a 0,98052, potrebbe andare a vedere un'ulteriore discesa ed è plausibile che i corsi si spingano verso i minimi del 30 settembre a 0,9734.

A mio avviso è probabile un'evoluzione di questo tipo e quindi un approdo dell'euro-dollaro su questo livello che corrisponde alla base di una trendline.

Da quota 0,9734 il cross potrebbe rimbalzare, pena una prosecuzione del ribasso verso area 0,95/0,94.

Per adesso quindi non vedo rialzi per l'euro-dollaro, se non a livello intraday.

L'oro ha recuperato molto bene dai minimi raggiunti di recente. Cosa può dirci di questo asset?

La seduta di oggi e di ieri sono inside rispetto a quella di martedì e i minimi odierni dell'oro stanno incontrando una trendline rialzista.

Se i suddetti minimi dovessero fungere da supporto, potremmo vedere un rialzo delle quotazioni e sopra i massimi di martedì scorso in area 1.730 dollari, l'oro potrebbe salire subito a 1.736 dollari e poi verso i 1750 dollari.

Sotto i 1.700 dollari, invece, il gold tornerà verso i 1.680/1.670 dollari, con il rischio di ulteriori sviluppi negativi verso i recenti minimi di periodo.