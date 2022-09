Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib è tornato in area 21.500 dopo aver tentato un recupero che lo ha portato anche oltre i 22.000 punti. Quali le attese nel breve?

Il Ftse Mib venerdì scorso è andato a chiudere il gap aperto tra il 28 e il 29 luglio, mentre giovedì, il giorno prima, ha colmato quello del 19-22 agosto.

Ora l'ultimo gap rimasto aperto risale al 27-28 luglio appena sotto i 21.500 punti, soglia di prezzo avvicinata nuovamente nella sessione di ieri.

Il movimento registrato venerdì scorso potrebbe avere un seguito nelle prossime sedute e quindi sono possibili ulteriori cali per il Ftse Mib.

La soglia da monitorare è proprio quella dei 21.500 punti, per vedere se dopo la chiusura del gap poco sotto tale soglia, l'indice recupererà subito terrno o al contrario scenderà ancora.

Ulteriore debolezza vedrà il Ftse Mib scivolare verso i 21.100/21.000 punti, raggiunti i quali è lecito attendersi una reazione.

Dalla lettura del grafico la mia view è lateral-ribassista per l'indice che a mio avviso non dovrebbe scendere oltre area 21.000 almeno nell'immediato.

L'euro-dollaro si è riportato sulla parità dopo l'intervento di Powell di venerdì scorso. Quali scenari ora?

L'euro-dollaro è sotto la media mobile a 20 periodi, ma vedo che per la terza volta nell'ultimo periodo, le quotazioni sono andate a colpire la suddetta media mobile, rimangiandosi poi tutta la salita e creando una sorta di doji.

Sto notando che c'è la voglia di superare al rialzo la media mobile a 20 periodi, che attualmente transita a 1,0058.

L'euro-dollaro potrebbe aver trovato un supporto sui minimi del 29 e del 23 agosto rispettivamente a 0,99136 e a 0,9897.

In effetti il cross si sta muovendo in trading range e con conferme sopra 1,0058 si potrebbe avere uno sviluppo rialzista al di sopra della media mobile a 20 periodi che funge da supporto e resistenza in maniera emblematica.

Possibile quindi uno sviluppo lateral-rialzista per l'euro-dollaro, con primo target a 1,025/1,027 e obiettivo successivo a 1,037.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del petrolio e quali le attese per le prossime sedute?

Nelle ultime due sedute si è creato un bel gap per il petrolio che martedì ha disegnato una engulfing bearish che presupponeva un livellamento dei prezzi verso il basso e così è stato nella giornata di ieri.

E' possibile andare a rivedere in primis gli 88 dollari già toccati ieri, sotto cui si guarderà subito dopo a 87/86,8 dollari e a 85,7/85 dollari.

Anche il petrolio è in una fase laterale e per adesso potremmo vedere un'ulteriore sviluppo ribassista verso i target indicati poc'anzi.

La giornata di martedì presenta dei forti volumi di scambio che hanno alimentato la discesa e quindi possiamo dire che c'è del vero in questo ribasso che potrebbe proseguire nel breve.