La settimana è partita bene per le Borse europee che dopo la conclusione positiva di ieri si spingono ancora in avanti oggi, mostrando una certa forza malgrado la chiusura negativa di Wall Street.

Ftse Mib più cauto degli altri indici europei

Più cauta Piazza Affari dove il Ftse Mib ieri ha guadagnato oltre un punto percentuale, ma oggi ha avviato gli scambi in ribasso.

Dopo aver lambito l'area di 21.000, l'indice ha avviato un bel recupero che lo ha portato ad azzerare le perdite iniziali, con un ritorno al momento sopra la parità e un rialzo delllo 0,31% a un passo dai 21.250 punti.

Ftse Mib: grande attesa per la BCE. In Italia focus è su Draghi domani

I riflettori dei mercati sono tutti puntati sulla giornata di giovedì, quando è in agenda il meeting della BCE.

Da una parte è atteso l'annuncio di un aumento dei tassi di interesse nell'ordine dello 0,25%, dall'altra si confida in maggiori dettagli sullo scudo anti-Spread.

In Italia il focus resta sulla giornata di domani, quando il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlerà alle Camere per confermare le sue dimissioni “irrevocabili” o chiedere un voto parlamentare per verificare la maggioranza e riavviare l’azione di Governo.

Ftse Mib: perdere Draghi sarà negativo su più fronti

Gli analisti di Equita SIM ribadiscono la loro idea che il rischio principale per i mercati sia un lungo periodo di incertezza, e che la perdita di Draghi sia un elemento negativo tanto a livello italiano, per via del rallentamento dell'azione di governo in una fase delicata e del rischio sui fondi PNRR, che a livello europeo, con particolare riferimento ai diversi tavoli di discussione. La SIM milanese ritiene però che eventuali elezioni anticipate con una nuova maggioranza di Governo in tempi relativamente rapidi ridurrebbero i rischi.

Piazza Affari: i titoli su cui puntare ora secondo Equita SIM

In questo scenario, gli esperti ritengono che siano da preferire i titoli con maggior diversificazione internazionale e una struttura finanziaria solida, con protezione dall’inflazione, mentre i titoli finanziari e ciclici sono quelli maggiormente esposti in negativo.

Tra questi, l'idea di Equita SIM è di privilegiare quei titoli meno esposti al costo del rischio, che beneficiano del rialzo tassi, di trend strutturali e di un ottimo posizionamento competitivo.

Ftse Mib: Campari è il titolo buy della settimana

Sulla base dell'analisi fondamentale, gli analisti di Equita SIM raccomandano l'acquisto di Campari.

La view bullish su titolo è reiterata in vista dell'appuntamento in agenda il prossimo 27 luglio, quando il gruppo alzerà il velo sui conti del secondo trimestre.

Il periodo in esame è atteso in rallentamento anno su anno dalla SIM milanese, per una base di confronto sfidante, ma con dei trend a tre anni ancora molto robusti, supportati da una domanda finale ancora forte nell’off-trade ed un’accelerazione dell’on-trade nel post pandemia.

In particolare, gli esperti prevedono per il secondo trimestre di Campari un fatturato organico in rialzo dell'8% rispetto al 29% dei primi tre mesi dell'anno, ma ancora +40% rispetto al secondo trimeste del 2019.

Per l'EBIT organico le stime parlano di una flessione del 5% su base annua, contro il rialzo del 59% registrato nel primo trimestre, ipotizzando un margine lordo in calo, visto che l'aumento dei prezzi sarà visibile solo dalla fine del secondo trimestre, maggiore incidenza del marketing, a supporto della stagione estiva, e minore leva operativa su SG&A.

Il titolo tratta a dei multipli in linea col pre-pandemia, nonostante il profilo di crescita oggi migliore.

Secondo Equita SIM, Campari offre un buon posizionamento contro l’inflazione, grazie ai margini elevati e al buon potere di determinazione dei prezzi, e contro rischi di recessione, visto che è leader negli aperitivi, storicamente resilienti.

Confermata così la view bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 11,5 euro.