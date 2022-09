Dopo l'affondo di venerdì scorso, quando la giornata si è conclusa con un ribasso di quasi tre punti e mezzo percentuali, c'era grande attesa per l'apertura odierna a Piazza Affari.

Ftse Mib vira in positivo dopo avvio in rosso

Il Ftse Mib ha avviato gli scambi in calo, al pari degli altri indici europei, complici ancora i timori di una recessione globale.

Pochi minuti dopo però il listino italiano ha virato in positivo, presentandosi ora poco sotto i 21.200 punti, con un vantaggio dello 0,52%.

Elezioni politiche: netta vittoria del centro-destra. FdI 1° partito

Il mercato ha imboccato la via dei guadagni dopo l'esito delle elezioni politiche che hanno visto una schiacciante vittoria del centro-destra, trainata in particolare da Fratelli d'Italia, il partito con più consensi tra tutti.

Giorgia Meloni, leader di questa forza politica, si appresta a diventare il primo Presidente del Consiglio donna in Italia.

La coalizione di centro-destra ha un ampio margine per formare un Governo stabile, visti i seggi conquistati tanto alla Camera quanto al Senato.

Ftse Mib: come spiegare la reazione positiva al voto

Questo spiega la reazione positiva di Piazza Affari, che di fatto plaude al fatto che dalle urne sia venuta fuori una forte maggioranza, tale da allontanare lo spettro dell'ingovernabilità del Paese.

Diversi analisti concordano sul fatto che l'esito del voto è scontato, in quanto rispecchia le indicazioni arrivate dagli ultimi sondaggi.

Gli esperti di Janus Henderson evidenziano ch probabilmente il centro-destra non riuscirà a raggiungere la maggioranza dei 2/3 ch permetterebbe di apportare modifiche unilaterali alla costituzione.

Un fattore questo apprezzato dal mercato, per il qual è importante anche il risultato ottenuto dai singoli partiti.

Ftse Mib: positivo il ridimensionamento della Lega

L'accento è posto in particolare sui numeri raggiunti dalla Lega, più bassi dlle aspettative, tanto che secondo Janus Henderson questo "ridimensiona la probabilità che Salvini e la sua politica siano così dominanti nel definire il tono politico come ci si sarebbe potuto aspettare".

Si tratta di un dato relativamente positivo per la Borsa, come spiega Janus Henderson, "vista la retorica storicamente incendiaria di Salvini e, più in dettaglio, le sue recenti richieste di massicci stimoli fiscali".

Ftse Mib: focus ora sui Ministri. Occhio a discatero Economia e Finanze

L'attenzione del mercato ora, con ogni probabilità si sposterà su quella che sarà la nuova squadra di Governo che guiderà l'Italia.

A credere ciò sono gli analisti di Danske Bank, i quali ritengono che il faro sarà puntato ora sulla composizione del prossimo esecutivo che probabilmente non sarà in carica prima di fine ottobre.

Occhi puntati sul Dicastero delle Finanze, visto che un ministro tecnocrate sarebbe accolto con favore dal mercato, in quanto una figura di questo tipo allenterebbe i timori sull'espansione fiscale e al contempo rassicurerebbe sul fatto che il nuovo Governo rispetterà le regole fiscali dell'Unione Europea.

Anche i colleghi di Jefferies ritengono che il mercato probabilmente ora si concentrerà sulla scelta dei nuovi ministri, in particolare di quelli chiave come il titolare del dicastero dell'economia e delle finanze.

Secondo Jefferies, alla luce dei commenti precedenti, "è probabile che il nuovo Governo Meloni cercherà di assicurare continuità con politici ben noti che occupano posizioni importanti".