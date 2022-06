Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 116,82 dollari, in salita dell'1,32%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,33% e dell'1,84%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.316,9 punti, in progresso del 2,69%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: il report sul lavoro di maggio dovrebbe restituire un tasso di disoccupazione in calo dal 3,6% al 3,5%, mentre i non farm pay-rolls sono visti in frenata da 428mila a 350mila unità e la retribuzione media oraria in rialzo dallo 0,3% allo 0,4%.

Il dato finale dell'indice PMI servizi a maggi dovrebbe calare da 55,6 a 53,5 punti, mentre l'indice ISM servizi è atteso in flessione da 57,1 a 55 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato finale dell'indice PMI composito a maggio è attesa a 54,9 punti e l'indice PMI servizi a 56,3 punti.

Le vendite al dettaglio a marzo dovrebbero salire dello 0,1% dopo il calo delo 0,4% di febbraio.

In Germania l'indice PMI servizi a maggio è stimato a 56,3 punti, mentre la bilancia commerciale di aprile è vista in positivo di 1,6 miliardi di euro contro i 3,2 miliardi di marzo.

In Francia l'indice PMI servizi a maggio si dovrebbe attestare a 58,4 punti, mentre la produzione industriale ad apile è attesa in positivo dello 0,5% dopo il calo dello 0,5% precedente.

In Italia l'indice PMI servizi a maggio dovrebbe calare da 55,7 a 54,8 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di Enav Trawell CO per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2021.