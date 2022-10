Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Prosegue il recupero del Ftse Mib che ha superato la soglia dei 22.000 punti da lei indicata di recente. Cosa aspettarsi ora?

Il recupero dell’indice Ftse Mib potrebbe attenuarsi leggermente, infatti è stata violata una resistenza formata da una trendline molto importante che ha visto prendere vita a fine maggio/inizio giugno 2022, toccando minimi rilevanti anche sotto i 20.000 punti, ma tuttavia tenendosi sempre su questo supporto.

Valutando quindi lo storico, possiamo attenderci una qualche discesa del Ftse Mib fino ai 21.000 punti, area che reputo importante per gli acquisti.

A chi avesse posizioni aperte suggerisco di non chiuderle, ma di aspettare una conferma da parte delle medie mobili a 50 e a 100 periodi, prefissandoci dunque come target per il Ftse Mib la soglia dei 23.150 punti.

Le utility hanno fatto il pieno di acquisti in queste ultime due sedute. Cosa può dirci in particolare di Enel e A2A?

Il comparto energetico comincia a riprendere la fiducia degli investitori, infatti lunedì scorso abbiamo assistito ad una rottura di una resistenza che stava facendo tribolare il Enel in area 4,222 euro.

Attenzione però ai ‘’miraggi’’ rialzisti, in quanto nel breve potremo raggiungere la seconda forte resistenza in area 4,5320 euro, che ha dato il via lo scorso 27 settembre a ribassi importanti.

Se però Enel dovesse rompere la resistenza appena citata, potremo fissare dei target nel lungo che potrebbero toccare quota 5 euro.

Un discorso analogo ad Enel si può fare per A2A, in quanto anche questo titolo rompe il supporto in area 1,0490 euro, portandosi a quota 1,2 euro.

Suggerirei dunque di attendere la rottura delle resistenze in area 1,1345 e 1,1775 euro, valutando appunto gli acquisti alla rottura di quest’ultimo livello.

Attenzione, tuttavia, alle notizie macroeconomiche di utili e fatturato che per A2A arriveranno il 10 novembre e per Enel il 3 novembre: i dati potrebbero dare una conferma alle posizioni long oppure dare una view opposta.

Come valuta l'attuale impostazione di Stellantis e Ferrari e quali indicazioni ci può fornire per questi due titoli?

Stellantis attualmente si trova in una fase, anche se poco chiara, di regressione, infatti se tracciamo una trendline che parte dal 19 gennaio scorso fino ad oggi, possiamo notare come non sia mai stata violata.

A conferma di ciò abbiamo la vicinanza delle medie a 50 e 100 periodi che sono prossime ad un incrocio che invia segnali di ribasso.

Se ciò non bastasse abbiamo ancora la resistenza in area 13,7 euro che non accenna ad essere rotta, quindi per chi “gioca’’ allo scoperto questo potrebbe essere un chiaro segnale di vendita una volta che le medie mobili daranno un segnale di ribasso, tutto ciò con target posti in area 12 euro.

Differente è il discorso per Ferrari che, pur non avendo un’indicazione di analisi tecnica ben chiara, dovuta alla vicinanza delle tre medie mobili, ha tenuto il supporto in area 190 euro e ha offerto la possibilità di acquistare.

I target prefissati per questo titolo di ‘’rifugio’’ o per neofiti, come mi piace definirlo, sono molto ampi: Ferrari potrebbe raggiungere quota 216 euro anche in tempi non troppo ampi.

Quali sono i titoli che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato? A quali consiglia di guardare ora?

Mi sento di segnalare come la scorsa settimana Tenaris, in quanto come annunciato, la conferma data dalle medie mobili a 50 e 100 periodi, ha permesso uno scatto verso l’alto del titolo che ha portato ad una rottura della resistenza in area 29.20 euro.

E’ questa una zona molto interessate per gli acquisti, in quanto la tendenza non è ancora ben definito; quindi, chi fosse già entrato a mercato faccia attenzione a non chiudere troppo presto le posizioni.

L’altro titolo che voglio segnalare è Moncler che in queste ultime sedute sta seguendo perfettamente l’andamento delle medie mobili, rimbalzando in area 45 euro, sul supporto dinamico formato dalla media a 50 periodi.

Il titolo sta dando spazio agli investitori per prendere i profitti in area 49 euro, e per chi fa trading speculativo questo potrebbe essere un segnale short.