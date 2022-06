Il Ftse Mib è in chiara fase di decelerazione che dovrebbe portare su livelli ancora più bassi. La view di Pietro Paciello.

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.



Per seguire Pietro Paciello, autore del libro Trading Plan, clicca qui.

Il Ftse Mib è stato respinto dalla resistenza dei 24.800 punti da lei indicata la scorsa settimana, perdendo subito terreno. C'è il rischio di ulteriori cali?

Siamo in chiara fase di decelerazione per il Ftse Mib e la resistenza indicata la scorsa settimana in area 24.800 sta facendo evidentemente il suo lavoro.

Stiamo assistendo così a delle prese di beneficio che sono anche giustificate, considerando che il mercato va a chiudere il ciclo settimanale con un andamento di Wall Street non particolarmente brillante.

Di fatto, il Ftse Mib ha sentito i 24.800 punti, Wall Street non ha continuato a a salire e così il nostro mercato decelera.

Questa frenata dovrebbe portare l'indice verso i 23.700 punti, dove troviamo il primo supporto dinamico che in una persistenza di un clima favorevole non dovrebbe essere violato.

Sotto i 23.700 punti il Ftse Mib negherebbe completamente lo scenario rialzista e ci sarebbe da allacciarsi le cinture.

Guardare quindi con attenzione alla prossima tappa che appare quasi scontata in zona 23.700 punti, quindi per me nel brevissimo il Ftse Mib scenderà ancora.

Solo un ritorno pieno con una bella chiusura sopra i 24.800 punti riaprirebbe lo scenario rialzista, con tappa abbastanza rapida in zona 25.500 punti.

Monitorare con attenzione l'eventuale tenuta dei 23.700 punti, se ci arriveremo, propedeutica a un nuovo tentativo di recupero del Ftse Mib verso i 25.500 punti.

Bper Banca oggi è stato tra i peggiori del Ftse Mib, ma non è andata tanto meglio a Banco BPM. Qual è la sua view su questi due titoli?

Bper Banca negli ultimi tempi ha lavorato in maniera davvero ineccepibile, mostrando un grafico di una precisione straordinaria.

Con l'accelerazione ribassista di stamattina si concretizza una chiara figura di inversione, peraltro anticipata dalla formazione di una divergenza ribassista.

Personalmente sono entrato in posizione short su Bper Banca che mantiene degli elementi ancora di estrema positività nel medio-lungo termine, ma probabilmente nel breve ha esaurito la prima parte della spinta ed è il motivo per cui sto provando a intervenire al ribasso.

L'obiettivo short per Bper Banca potrebbe essere molto ambizioso, in area 1,69/1,7 euro, dove transita la fascia inferiore di questo perfetto canale rialzista.

Si tratta di una chiave di lettura estremamente speculativa e non di lungo termine, ma dal punto di vista grafico Bper Banca mi sembra ben impostato per dare ragione a un'ipotesi short di questo tipo.

Scenario molto simile per Banco BPM, per quanto sostenuto da valutazioni esterne relative sempre alle ipotesi di M&A.

Anche nel caso di Banco BPM la decelerazione è abbastanza evidente e parte da una netta divergenza ribassista che va a sancire una perdita di forza relativa.

Monitorare con attenzione area 3,1 euro, dove il titolo incontrerà una evidente area di supporto dinamico.

In caso di violazione della soglia appena citata il ribasso potrebbe diventare più consistente verso zona 2,8 euro.

Su Banco BPM sono sempre meno negativo perchè comunque i rumor ci sono, quindi credo che eventuali debolezze in zona 3,1 euro siano da monitorare già con estrema attenzione e forse potrebbero preparare già un tentativo long.

Leonardo oggi è stato il migliore del Ftse Mib. Quali i possibili scenari nel breve?

La candela disegnata oggi da Leonardo è teoricamente di inversione o comunque di normalizzazione della tendenza che dovrebbe portare il titolo correggere verso i 9,9 euro, primo supporto di breve.

Sulla soglia appena indicata dovrebbero riapparire i compratori, anche se lo scenario generale in questo momento non è particolarmente brillante, anche se sappiamo che il caso di Leonardo vada considerato come a sè stante.

Enel si è riportato sotto quota 6 euro. Valuterebbe questa debolezza per nuovi acquisti?

Già in giorni passati mi ha sorpreso un po' questa evidente perdita di forza relativa da parte di Enel che conferma l'indebolimento generale di Piazza Affari.

Segnalo una grande resistenza in zona 6,3 euro che rappresenta il baluardo su un'eventuale ipotesi di futuri rafforzamenti.

Con una chiusura settimanale sopra i 6,3 euro il titolo tornerà di moda per i cassettisti, mentre per chi fa trading segnalo che Enel è in trading range, con un supporto a 5,8 euro, sotto cui il segnale sarebbe negativo per l'intero listino.