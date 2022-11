Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib continua ad allungare il passo, giungendo al test di area 23.000. Ci sono le condizioni per salire ancora?

Partiamo dall'analisi del contesto in cui siamo, ricordando che da mesi sto dicendo che siamo in una fase di ricerca del bottom.

Questo vuol dire che siamo in un mercato che tendenzialmente ribassa, perchè questo è il trend, ma sempre più spesso si vivono di bear market rally, cioè delle fasi che spingono gli indici contro trend con una certa intensità.

A luglio scorso, ad esempio, l'S&P500 è salito di 700 punti, salvo poi restituirli tutti, mentre ora ne ha guadagnati circa 450.

A mio avviso ci sono investitori che non vedono l'ora di trovare uno spiraglio per tuffarsi, poi ci sono i gestori che sono in presa all'ansia da performance, cioè hanno bisogno di fare performance entro l'anno.

Il tutto in un momento in cui la Fed, mai come ora è stata determinata nel portare avanti le politiche di rialzo dei tassi di interesse, mentre la BCE ha leggermente corretto il tiro, mettendosi "data dependent".

La situazione contingente potrebbe creare delle condizioni per cui magari improvvisamente c'è un rally vero delle Borse.

Non ci sono i fondamentali per giustificare un rialzo e quindi non ci sono i motivi per andare long.

Quello attuale è un mercato che sta già mettendo a posto i suoi tasselli, ma siamo ancora lontani da livelli di valutazione accettabili, così come siamo lontani da un ritiro di liquidità degno di questo nome.

Questo potebbe voler dire che al posto di un crollo dell'azionario, potremmo avere un bel trading range ampio di medio-lungo periodo.

Quanto a Piazza Affari, mi aspetto che un primo target significativo per il Ftse Mib sia individuabile intorno ad area 23.100, superata la quale si potrà anche andare più avanti.

Non dimentichiamo che il nostro indice viene da quattro settimane di rialzo formidabili, quindi se da una parte serve un po' di cautela, dall'altra non escludo ulteriori salite.

Enel sui livelli attuali è un tema appetibile da riscoprire?

Secondo me Enel non è ancora così appetibile, perchè a 4,6 euro ha una resistenza fortissima.

Chi ha preso il titolo sotto i 4 euro può tenerlo e vedere come si comporterà al test di questo livello chiave, ma entrare adesso è troppo rischioso.

E' meglio lasciare arrivare Enel a 4,6 euro che al primo tocco potrebbe non essere violato.

Oltre il livello appena indicato, invece, il titolo potrà salire ancora verso i 5/5,1 euro, dove troverà un'altra forte area di resistenza.

Saipem è reduce da un lungo e forte rialzo. Cosa può dirci di questo titolo?

Saipem ha messo a segno un rialzo corposo, ma deve ancora arrivare al prezzo dell'aumento di capitale.

La società ha tirato fuori un contratto strepitoso e qualche numero interessante, ma dopo quello che è successo, se si torna sui prezzi più o meno dell'aumento, ossia ai valori ai quali il titolo è in carico, è più facile trovare investitori che se ne liberano.

E' indubbiamente delicato entrare ora su Saipem, con le banche che hanno comprato tante azioni perchè c'è stato un enorme inoptato.

Queste stesse banche potrebbero trovarsi nella spiacevole condizioni di trovarsi a dover vendere i tanti titoli in loro possesso.

Mi aspetto che area 1,05/1,07 euro sarà di forte impatto anche di tipo emotivo per Saipem, quindi potrebbe essere un target tale da frenare l'ascesa dei corsi.

In vista dei risultati trimestrali, quali indicazioni ci può fornire per Banco BPM e Bper Banca?

I conti delle banche visti fino a ora sono andati bene, tenendo conto che il nuovo modo di mandare in giro il TLTRO potrebbe impattare in qualche modo gli istituti di credito.

Banco BPM sta salendo e ha un target che a mio avviso potrebbe essere in area 3,25 euro, mentre al ribasso ha un primo supporto, corrispondente alla vecchia resistenza, a 2,89 euro.

Oltre questo livello il titolo troverà un altro sostegno a 2,65 euro.

Bper Banca è in condizioni grafiche simili, con un primo supporto a 1,73 euro e uno successivo, molto forte, a 1,55 euro, mentre la resistenza la individuo intorno a 1,93 euro, quindi vicina ai livelli correnti di prezzo.