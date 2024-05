Ftse Mib rimbalza verso i top: e ora? Buy Banco BPM o Bper?

Di seguito riportiamo l’intervista sull’indice Ftse Mib e su alcune delle blue chips quotate a Piazza Affari, con domande rivolte a Roberto Scudeletti, trader indipendente e titolare del sito prtrading.

Il Ftse Mib ha vissuto una settimana all’insegna del riscatto, riportandosi in direzione dei top di periodo. C’è spazio per nuovi allunghi?

Alla quarta settimana correttiva, la tenuta della media a 12 settimanale come forte supporto, funziona da trampolino di lancio per un ritorno del Ftse Mib verso i massimi.

Ftse Mib: le attese per la settimana

Solo sopra il top della scorsa ottava a 34.748 punti potremo assistere a un secondo attacco del massimo 2024 a 34.908 punti.

La rottura di questo livello farebbe scattare una nuova gamba rialzista, con spazio verso i minimi mensili di luglio e maggio 2006 fra 35.084-35.206 punti e la chiusura di dicembre 2005 a 35.700 punti circa, tanto per iniziare.

Viceversa, la tenuta del top o poco sopra, con successiva correzione, farebbe “gridare” al doppio massimo relativo, fautore di una possibile discesa, con chiari livelli di supporto, dalla chiusura dell’ultimo gap up a 33.974 punti all’incrocio di medie giornaliere intorno a 34.060-33.972 punti circa.

Da non escludere un eventuale nuovo affondo sulla media a 12 settimanale di cui sopra a 33.858 punti, la cui tenuta dovrebbe favorire ancora una volta la pronta ripresa dei corsi, pena un ritorno sui minimi di periodo a 33.700-33.500 e 33.310 punti.

La view su Banco BPM e Bper Banca

Come valuta i recenti movimenti di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Banco BPM è in pieno trend rialzista, caratterizzato da massimi e minimi crescenti, sino al recente quasi clamoroso (non se ne vedono tanti…) quadruplo massimo su una sorta di resistenza statica, con presente ennesimo tentativo di risalita.

Infatti, sulla forte ripresa e quarto top a 6,40-6,43 euro circa respinto dai venditori, ecco la recente correzione poco sopra i 6 euro e attuale nuova salita verso i 6,25-6,228 euro circa.

Nuovi scenari rialzisti per Banco BPM solo sopra 6,26 euro, con supporti a 6,085-6 euro e resistenze a 6,555-6,745 euro.

BPER Banca ha cavalcato un poderoso trend rialzista, caratterizzato da minimi e massimi crescenti e correzioni laterali poi superate dal ritorno degli acquisti, con recente accelerazione verso un doppio top relativo, forte correzione in gap down sulla trimestrale e presente rimbalzo su supporto giornaliero.

Infatti, sulla favolosa inversione rialzista verso i 4,50 euro circa, con doppio top relativo a 4,97-5,016 euro, forte discesa sul supporto giornaliero della media a 24 a 4,58-4,546 euro e attuale risalita intorno a zona 4,81-4,74 euro.

Eventuali nuovi progressi si avranno per Bper Banca sopra 4,82 euro, con supporti a 4,70-4,636 euro e resistenze a 5,02-5,160 euro.

L’analisi di Enel e Terna

Enel e Terna hanno catalizzato gli acquisti dopo i conti del primo trimestre. Qual è la sua view su questi due titoli?

Enel sulle montagne russe, con mega rimbalzo tra fine 2023 e inizio anno, recente nuova discesa con minimo crescente e presente incredibile ripresa praticamente verticale, sulla trendline ribassista che unisce i top, per il momento decrescenti, in attesa di nuovi sviluppi, in una direzione o nell’altra.

Nel concreto, sulla tenuta di quota 5,40 euro lo scorso ottobre 2023, Enel ha invertito la tendenza, con una forte salita, sino a toccare un nuovo massimo relativo a gennaio 2024 a 6,824 euro, con profonda correzione, anche in ovvio gap down sullo stacco del dividendo, poco sopra quota 5,66 euro e attuale fortissimo rimbalzo verso 6,75 euro circa.

Nuovi rimbalzi di Enel si avranno sopra 6,83 euro, con supporti a 6,43-6,16 euro e resistenze a 7,425-7,73 euro.

Terna dopo il massimo storico del 2022 ha accusato un crollo, seguito da una successione di massimi decrescenti e minimi crescenti, col prezzo che sta rimbalzando sulla parte alta, in attesa di una nuova direzionalità.

Infatti, dopo il top di tutti i tempi a 8,37 euro del maggio 2022 è crollata alla fine dello stesso anno, con falsa rottura ribassista di quota 6 euro, rimbalzi a 8,24 e 7,85 euro circa, nuova fase ribassista verso 6,92-7,19 euro circa con recente doppia ripresa poco sotto gli 8 euro.

Uno strappo rialzista di Terna si avrà solo sopra 7,89 euro con supporti a 7,54 e 7,27 euro e resistenze a 8,30-8,68 euro, su territori inesplorati.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

Monitorare con attenzione: IVECO, NEXI, TENARIS, al rialzo e ENI, HERA, PIRELLI al ribasso.