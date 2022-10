Il Ftse Mib dovrebbe provare a cercare ora un po' di stabilità, in un contesto però in cui però c'è il rischio che accada altro. La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib sta provando ad allungare il passo sopra i 21.000 punti. Quali i possibili scenari nel breve?

Mi aspetterei che il mercato cercasse di trovare un po' di stabilità, in un contesto in cui invece è più facile che ci sia un aumento della volatilità.

Si cominciano ad alternare sedute che dicono tutto e il contrario di tutto in un attimo e la situazione racconta di una difficoltà crescente.

Per i piccoli a mantenere l'emotività entro dei limiti e per i grandi di evitare che il mercato faccia dei movimenti molto velocemente, tali da farli finire in margin call.

Mi aspetto purtroppo un po' di volatilità in aumento e questo potrebbe creare alcuni problemi anche a Piazza Affari.

Per il Ftse Mib sarà fondamentale la tenuta di area 20.000, perchè sotto si aprirà proprio uno scenario da inverno dei mercati.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

L'opinione pubblica è tutta assorbita dalla situazione delle bollette e c'è un Governo che, per motivi di narrativa, ancor prima di insediarsi è dato quasi per spacciato dai media.

La fiducia può facilmente scivolare in un attimo sotto i tacchi e a quel punto ci si ritroverà di fronte a una difficoltà importante, con il rischio che il Ftse Mib si avviti su se stesso.

Sarà importante vedere quali saranno le decisioni del Governo sulla questione dell'energia, perchè questo avrà un impatto anche sul rendimento del BTP e sullo Spread.

Siamo quindi per certi versi in una fase decisiva e il mercato non potrà ignorarla.

Potrebbe però anche accadere che Piazza Affari trovi la forza per riportarsi verso l'alto e in tal caso per il Ftse Mib già l'area dei 21.000/21.200 sarà ostica, fermo restando che sopra tale soglia potrebbe esserci un'accelerazione al rialzo.

Come valuta l'attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Abbiamo avuto le trimestrali delle banche americane che hanno visto utili in fortissimo calo.

Ci si poteva aspettare che ciò potesse riflettersi sulle banche italiane, per le quali però la componente trading è ben più ridotta rispetto a quelle USA.

Emerge interesse per il tema del rialzo dei tassi che contribuisce a offrire un certo sostegno ai titoli del settore bancario a Piazza Affari.

Parlando dei due bancari da lei indicati, bisogna vedere una chiusura sopra i 2,84/2,85 euro per essere un po' più sereni.

Bper Banca deve confermarsi sopra quota 1,68 euro per tentare un attacco a quel livello che per ora lo respinge sempre a 1,75/1,76 euro.

Cosa può dirci di Enel?

La notizia di ieri è che ci sono 5 milioni di bollette insolute in Italia e ciò significa mancati introiti per le utility che lavorano a debito.

Un po' di queste bollette sarà trasformato in rateizzazione e non sarà facile per le utility uscire dall'attuale situazione.

Parlando in particolare di Enel, fino a quando non recupererà i 4,5 euro non mi muoverei, tenendo anche presente che subito dopo, a 4,6 euro, c'è una resistenza forte.

In ottica di medio periodo il titolo può essere interessante anche in ragione dl dividendo, ma nel breve a mio avviso non ha alcun appeal.