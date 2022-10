Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib ha frenato il passo dopo ave testato area 21.800. Quali i possibili scenari nel breve?

Siamo vicinissimi a un punto di svolta per i mercati azionari, ma non assisteremo a un rialzo brillante accompagnato da volumi importanti, ma vedremo in ogni caso un'ascesa dei corsi interessante.

Il mercato potrebbe anche ritoccare i minimi segnati di recente per ovvi motivi di volatilità, ma l'azionario è pronto a uscire dal pantano negativo che lo ha accompagnato per i primi nove mesi dell'anno.

Il Ftse Mib ha disegnato un supporto molto importante in area 20.500 e si appresta a superare la resistenza intorno ai 22.000 punti.

In sintesi si tornerà negativi con una discesa dell'indice sotto quota 20.500 punti, mentre la view sarà molto positiva sopra i 22.000 punti.

Banco BPM ieri si è mostrato debole, mentre è riuscito a fare meglio Bper Banca. Cosa può dirci di questi due titoli?

Banco BPM prova a salire sopra la resistenza di quota 2,9 euro, oltre cui potrà spingersi verso i 3 euro prima e i 3,25 euro.

Il titolo tornerà negativo in caso di discese sotto i 2,65 euro, preludio a una flessione verso i 2,375 euro.

Bper Banca vuole agganciare la resistenza di 1,8 euro, ma deve prima superare l'ostacolo di 1,75 euro.

Solo oltre quest'ultimo livello il titolo potrà allungare verso 1,8 e 1,93 euro, mentre l'impostazione arà negativa in caso di discesa sotto 1,56 euro.

Enel anche ieri ha recuperato terreno e sta provando ad allontanarsi da quota 4 euro. Valuterebbe questo titolo ora?

Buon recupero per Enel che deve superare la resistenza dei 4,37 euro che permetterà al titolo di poter salire abbondantemente e recuperare parte delle perdite subite fino a ora.

In tal caso i primi obiettivi al rialzo per Enel saranno a quota 4,8 euro prima e in area 5 euro dopo.

Occhio all'eventuale cedimento dei 4 euro, sotto cui Enel andrà incontro a nuove e pesanti perdite.

Come valuta l'attuale impostazione di Stellantis e CNH Industrial e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Stellantis si trova sopra la resistenza dei 12,9 euro e l'obiettivo a questo punto è di agganciare i 13,75 euro, oltre cui ci sarà spazio per salire fino ai 15 euro.

Negativi solo sotto i 12,5 euro, la cui rottura aprirà le porte per una discesa di Stellantis fino a 11,75 euro.

CNH Industrial sta tentando di superare la resistenza dei 12,87 euro per andare a prendere l'obiettivo di 13,5 euro.

Negatività in caso di discese sotto gli 11,5 euro, con il rischio di flessioni fino ai 10,5 euro.