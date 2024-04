Dopo aver indossato la maglia rosa ieri, Piazza Affari oggi è passata a quella nera in Europa.

Al momento il Ftse Mib si conferma ultimo tra i principali listini del Vecchio Continente, con una flessione dell’1,48% a ridosso di area 33.800, sui minimi intraday.

Ftse Mib ultimo in Europa oggi

L’indice delle blue chip arretra dopo due sessioni consecutive in rialzo e dopo aver testato l’area dei 34.500, da cui è stato respinto nei giorni scorsi.

Sarà importante vedere ora se il Ftse Mib riuscirà a riportarsi prontamente al di sopra dei 34.000 punti, per tentare nuovi allunghi verso i recenti massimi, o se al contrario continuerà ad arretrare in direzione dei minimi di metà aprile segnati in area 33.300.

Mercati azionari: Equita SIM predica cautela

Gli analisti di Equita SIM suggeriscono di mantenere una view cauta, ritenendo che non solo Piazza Affari, ma in generale i mercati azionari continuino a prezzare in maniera molto compiacente i rialzi dei tassi decisi dalle Banche Centrali per combattere l’inflazione.

Questo pone l’azionario in una situazione di vulnerabilità e pericolo nel caso in cui l’economia dovesse deludere o l’inflazione mostrarsi particolarmente resiliente.

Focus su valutazioni mercati USA, UE e Italia

Equita SIM evidenzia che, analizzando le valutazioni, il multiplo prezzo-utili forward 12 mesi dell’S&P500 si attesta a 21 volte rispetto ad una media storica degli ultimi 10 anni di 18 volte, con una crescita attesa degli utili del 9% nel 2024 e del 12% nel 2025.

L’azionario europeo, con riferimento allo STOXX 600, invece, tratta a 13,5 volte il multiplo prezzo-utili, rispetto a una media storica di 14,6 volte, e ad oltre il 35% di sconto rispetto agli Stati Uniti, contro il 20% di sconto medio storico, ma con una crescita degli utili pari solo all’1% nel 2024 e dell’8% nel 2025.

Il mercato azionario italiano tratta a 9,5 volte il rapporto prezzo-utili 2024 e 10,8 volte per le mid-small cap, anche qui in assenza di crescita degli utili.

Nell’ultimo mese, i titoli italiani a piccola e media capitalizzazione hanno provato a tenere il passo dell’indice principale, nonostante i continui deflussi dai PIR e una minore presenza di titoli finanziari nell’indice.

In conclusione, le valutazioni del mercato USA sembrano alte, mentre quelle europee e italiane decisamente meno estreme e attraenti soprattutto per le mid-small cap del Belpaese.

Enel: un titolo da comprare sui fondamentali

Sulla base dell’analisi fondamentale, gli analisti di Equita SIM raccomandano l’acquisto di Enel.

Gli esperti si attendono una trimestrale positiva per il colosso elettrico, in uscita il 9 maggio, con forte crescita dei fondamentali, principalmente grazie alle attività in Italia che beneficiano delle maggiori produzioni idroelettriche, del miglior margine integrato e dei recuperi regolatori.

Il set di risultati dovrebbe migliorare la visibilità dei target e della guidance 2024 che gli analisti si aspettano verranno confermati, considerando l’elevata volatilità dei prezzi energia in Europa, e considerando il confronto meno favorevole nel secondo semestre dell’anno, prevalentemente per la normalizzazione dell’idroelettrico e del margine integrato.

Enel tratta a un multiplo enterprise value/EBITDA adjusted 2024 di 6,1 volte e un multiplo prezzo-utili adjusted 2024 di 9,3 volte.

Secondo gli analisti, si tratta di multipli attraenti e anche per questo motivo consigliano di acquistare Enel, con un prezzo obiettivo a 7,3 euro.