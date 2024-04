Di seguito riportiamo l’intervista al trader Davide Biocchi, al quale abbiamo rivolto delle domande sull’indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib sta provando a dare un seguito al recupero partito dai minimi toccati di recente. Quali le attese nel breve?

Molti pensano che quello in atto sia già il rimbalzo dei rimbalzi, qualcuno crede che sia solo un momento di stanca di un ribasso che deve ancora manifestarsi per bene.

Qualcun altro ancora, come me, pensa che il mercato semplicemente sta diventando più nervoso e che si stia andando verso una fase un po’ critica in cui, a seconda di un dato macro o di una trimestrale, il mercato può reagire in diversi modi, sempre più legati a emotività e proiezioni a breve.

Ftse Mib: quali i possibili scenari nel breve?

Questo può tradursi in un andamento laterale del Ftse Mib che può salire un po’ e poi tornare indietro.

Quello attuale è il momento delle banche e delle utilities e tale scenario potrà durare fino a quando la BCE non taglierà i tassi, perché allora magari le banche usciranno un po’ dai portafogli per lasciare più spazio alle utility.

Il future sul Ftse Mib ha già segnato nuovi massimi di periodo e potrebbe anche farne altri, mentre se guardiamo il Ftse Mib sembra orientato a rivedere i top in area 35.000 almeno fino allo stacco dei prossimi dividendi.

Dopo l’indice potrebbe muoversi un po’ in laterale, salvo qualche sorpresa delle trimestrali, per le quali molto dipenderà da quello che potranno raccontare circa il futuro.

La view su ENI e Saipem

Quali strategie ci può suggerire per ENI e Saipem dopo la prova dei conti e sulla scia dell’andamento del petrolio?

ENI per l’ennesima volta ha fallito il tentativo di superare la soglia di prezzo molto impegnativa dei 15,8 euro che non riesce a violare ormai da tempo e ogni volta che la raggiunge torna indietro.

Nel breve termine mi viene un po’ difficile pensare che ci siano dei fattori che possano spingere a dei super acquisti su questo comparto.

Vedo il mercato un po’ in attesa e di certo non comprerei ENI a cuor leggero ora. Se il titolo dovesse superare i 15,8 euro potrei valutare un ingresso long.

Saipem ha un po’ ritracciato e questo era anche un po’ doveroso dopo aver corso tanto.

Il titolo ha un grafico che racconta di una storia più divertente di quella di ENI, ma bisogna tenere conto che ha iniziato a entrare a contatto con un’area in cui chi era dentro prima dell’aumento di capitale, inizia a rivedere i suoi soldi e scappa.

A differenza di ENI, per Saipem non c’è un livello oltre cui valuterei un acquisto.

Focus su Enel e A2A

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Enel e A2A e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

Enel ha raggiunto un livello importante e se dovesse realizzare una chiusura sopra i 6,2 euro, troverà una prima resistenza a 6,3/6,33 euro, oltre cui il titolo troverà un bel buco, tanto che potrebbe salire fino ad area 6,6 euro.

A2A è uno di quei titoli di cui abbiamo molto bene nelle scorse settimane e ieri ha superato anche la resistenza di area 1,84.

Con conferme sopra tale soglia il titolo potrà spingersi in direzione dello stop successivo a 1,81 euro.