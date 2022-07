Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.



Il Ftse Mib è sceso a testare i minimi dell'anno in mattinata, salvo poi recuperare. Quali le attese nel breve?

Il Ftse Mib stamattina ha effettuato un test molto importante di area 21.000, soglia già rivista a marzo scorso, ma anche a dicembre e luglio 2020.

Il cosiddetto supporto statico di grandissima consistenza e qualità è come tale anche molto pericoloso. nel senso che il Ftse Mib deve ripartire da qui.

L'indice non può più aspettare a rimbalzare, perchè allorquando dovesse cedere il supporto di grande qualità in area 21.000, si aprirebbero scenari catastrofici.

Sui livelli attuali, quindi, a mio avviso il Ftse Mib è da comprare ed è quello che sto facendo.

Parte una campagna buy su Piazza Affari, ipotizzando che l'indice mantenga area 21.000, ma qualora chiudesse sotto tale soglia abbandonerei ogni velleità rialzista e girerei molto profondamente al ribasso.

Per ora il Ftse Mib offe un'opportunità e vado comprato perchè ha un ottimo rapporto rischio-rendimento e qualora questo rimbalzo dovesse concretizzarsi, avrebbe come estensione massima verso zona 23.000 punti, per quanto questo target potrebbe sembrare esagerato al momento.

La parola chiave oggi è comprare il rimbalzo del Ftse Mib, con stop loss stretto.

Ci sono dei titoli che sta seguendo con più interesse di altri in questa fase di mercato?

Per intercettare questo rimbalzo di Piazza Affari, ho cercato di trovare qualche titolo che fosse su livelli di supporto particolarmente interessanti data la debolezza recente.

Il primo che mi ha colpito è Intesa Sanpaolo che con la debolezza di stamattina è andato a centrare per la quarta volta il suo supporto dinamico in zona 1,73 euro.

E' il primo titolo su cui sono intervenuto, in virtù di questo importante supporto, ma viene da sè che se Intesa Sanpaolo dovesse scendere sotto quota 1,71 euro, l'ipotesi di un rimbalzo verrebbe meno e l'operazione andrebbe velocemente chiusa.

Per ora però Intesa Sanpaolo per me è un grande buy, con un primo obiettivo resistenziale in zona 1,99 euro.

Ho monitorato anche Unicredit che a differenza di Intesa Sanpaolo trova il suo supporto strategico di qualità più lontano, in zona 8,22/8,23 euro.

Ho preferito Intesa per ragioni puramente tecnico-grafiche, anche in ragione del fatto che Unicredit in questo momento mi pare meno pronto a un recupero, anche s ultimamente ha performato meglio.

Enel viaggia a ridosso di quota 5,2 euro. Cosa può dirci di questo titolo?

Sono ancora in fase di osservazione, ma un altro candidato di oggi a un buy è Enel che con il minimo odierno a 5,08 euro ha ritrovato il bottom del Covid del 2020.

Anche in questo caso il rischio-rendimento è premiante, quindi anche Enel è un buy, con uno stop loss in caso di violazione dei minimi odierni a 5,08 euro e target 5,9/6 euro, dove il titolo incontrerà una grande resistenza.

Visti gli attuali prezzi del petrolio, quali strategie ci può suggerire per ENI?

Il recente indebolimento del petrolio si è andato ad abbattere anche su ENI che aveva già iniziato a scivolare verso il basso da diverse sedute.

La dinamica attuale è di decelerazione ed è destinata a persistere per diverso tempo.

ENI è un buy on dip, quindi sulla debolezza, con stop stretto, ma ci tengo a precisare che le analisi di oggi si basano tutte sulla tenuta dei minimi odierni, quindi tutto si può comprare in maniera selettiva, ma sarà importante chiudere le operazioni in caso di violazione in chiusura di giornata dei minimi di stamattina.