Ftse Mib: una discesa è alle porte? Enel, ENI e Saipem buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gerardo Murano, consulente finanziario indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chip.

Il Ftse Mib ha rimbalzato dopo aver testato due giorni fa la soglia dei 30.000 punti. Quali i possibili sviluppi ora?

Lo scenario non è cambiato di molto rispetto alla fine del 2023, ma è vero che c’è stato un movimento di indecisione e di prese di beneficio, con una caratteristica che di solito piace sempre poco.

Mi riferisco al fatto che si è configurata una sorta di bull trap, quindi quello che abbiamo visto in questo primo scorcio del 2024, ossia la rottura dei 30.500 punti di Ftse Mib, il passaggio verso l’area dei 30.800 e la pronta discesa, tecnicamente si definisce come bull trap.

Ftse Mib: disegnata una bull trap. E ora?

In altre parole si tratta di un movimento che può essere precursore di una fase di discesa un po’ più ampia.

Parliamo di un movimento di brevissimo termine che è ancora presto per valutare se abbia o meno delle potenzialità negative.

Dal punto di vista tecnico e algoritmico, il Ftse Mib si conferma come un indice con un andamento positivo.

Al momento la fase di storno ha come obiettivo l’area dei 29.250 e dei 28.750, ma fino a quando non si giungerà a una rottura più sentita di quest’ultimo livello, non si può assumere che la tendenza sia cambiata.

Per chi non ha titoli in portafoglio, l’ingresso sugli attuali livelli di prezzo rappresenta un elemento di rischio importante e questo è un altro fattore che in qualche modo fa caldeggiare l’ipotesi che possa esserci una fase di consolidamento nel breve termine.

L'analisi di ENI e Saipem

Visti i recenti movimenti del petrolio, quali indicazioni operative ci può fornire per ENI e Saipem?

ENI e Saipem sono due dei titoli che nelle ultime settimane sono entrati in portafoglio dopo un periodo di assenza.

C’è stata una rotazione che ha fatto uscire i bancari e ha fatto entrare gli energetici che quotavano a prezzi migliori.

Nel caso di ENI, il superamento di area 15 euro ha fornito un segnale importante e siamo in prossimità di massimi di periodo di rilievo.

Il target di questo movimento può essere l’area dei 17 euro e nel caso di ENI, come degli altri titoli oil, può essere sicuramente uno dei titoli da tenere in portafoglio, anche in considerazione del fatto che la politica dei dividendi è sicuramente generosa.

Non si può dire altrettanto per Saipem, che però è stato un titolo reattivo, ha violato l’area di 1,5 euro, resistenza importante negli ultimi mesi.

Il titolo ora si avvicina al test di 1,65 euro, segnalando che il momentum è significativo, per cui è uno di quei titoli da attenzionare nel breve termine.

Come rapporto rischio-rendimento non è molto vantaggioso, perché lo stop loss andrebbe posizionato sotto quota 1,45 euro, ma Saipem è in ogni caso da tenere presente per chi vuole fare del trading di breve termine.

La view su Enel

Enel è interessante sugli attuali livelli di prezzo?

Per Enel l’area dei 6,7 euro è una soglia di resistenza statica e dinamica, quindi il superamento di questa soglia fornisce sicuramente un input di investimento interessante per il titolo, ben apprezzato dagli investitori.

Enel punta con elevata probabilità all’area dei 7,1/7,15 euro, quindi ci sono ancora margini di crescita interessanti, previo superamento di area 6,7 euro.

In caso di avvio operazioni long oltre tale soglia, lo stop loss andrebbe posizionato al di sotto dei 6,6 euro, quindi tutto sommato il rapporto rischio-rendimento sarebbe interessante, ma conviene attendere il segnale di forza sopra menzionato.

Sotto la lente Leonardo

Leonardo ha toccato nuovi massimi di periodo ieri, con un poderoso rally che lo ha portato in cima al Ftse Mib. Cosa può dirci di questo titolo?

Leonardo è legato a doppio filo ai fenomeni geopolitici e dopo aver segnato un minimo il 6 ottobre, ha visto partire il giorno dopo una crescita notevole.

In questo momento il titolo ha raggiunto un livello di resistenza abbastanza significativo, dato dal canale di crescita che si ottiene congiungendo i minimi dell’ultimo mese e mezzo di contrattazioni.

Su Leonardo i fenomeni geopolitici hanno un peso rilevante, quindi è presto per dire che sia stato raggiunto un massimo, ma nel breve sono stati toccati dei livelli importanti.

Un eventuale storno potrebbe portare il titolo fino ai 15,3 euro, senza destare alcuna preoccupazione sulla tendenza al rialzo.