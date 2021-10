Non riesci ad arrivare a fine mese? 50€ in più ti farebbero comodo? Clicca qui ORA per scoprire come migliorare la tua vita sin da subito.

La prima seduta di ottobre si è conclusa con una seduta negativa per le Borse europee e non ha fatto eccezione Piazza Affari. Ftse Mib: settembre si chiude in rosso. Cosa ha pesato sui mercati Il Ftse Mib ha terminato nuovamente gli scambi in rosso, con un calo dello 0,27% a 25.615 punti, in forte recupero però dai minimi intraday toccati a 25.276 punti. Ottobre parte nel segno della debolezza, dopo che anche settembre è stato archiviato con il segno meno, visto che il mese si è concluso con un ribasso dell'1,25% per il Ftse Mib. Come spiegato dagli analisti di Equita SIM, a settembre i mercati azionari sono stati negativi, a causa di preoccupazioni su nuove restrizioni normative in Cina, timori di contagio dal possibile default del colosso immobiliare cinese Evergrande e del tapering della FED. Focus sui tassi di interesse USA e UE Da segnalare che i tassi di interesse negli Stati Uniti, dopo essere scesi all'1,1% circa a metà luglio, sono costantemente saliti fino all'1,52%. Secondo gli esperti di Equita SIM, i tassi d’interesse, sia negli Stati Uniti che in Europa, stanno segnalando uno scenario “reflazionistico” più forte. La view degli esperti è che un aumento “controllato” dei tassi d’interesse può essere interpretato come un segnale positivo sulla ripresa economica dopo la depressione causata dal Covid-19. Ftse Mib: occhio alla volatilità, ma l'azionario Italia è vincente La SIM milanese mette in guardia dal fatto che l’aumento dell’inclinazione della curva dei tassi potrà portare a momenti di volatilità dei mercati nella fase di aggiustamento. Gli analisti però ritengono che i fattori a supporto dei mercati azionari restino diversi e solidi.

I casi Covid-19 si stanno stabilizzando e gli esperti vedono un continuo allentamento dei timori legati alla variante Delta. Inoltre, la percentuale elevata di persone vaccinate riduce i rischi associati ad ulteriori nuove ondate del virus.

In secondo luogo, la SIM milanese si aspetta una crescita economica che resterà solida anche nel 2022, con il PIL USA reale atteso a +4,2% e in Europa a +4.5%, e tassi d’interesse reali fortemente negativi. Le banche centrali non hanno reali alternative rispetto a spingere sulla crescita nominale in modo da rendere sostenibile il debito creato durante la fase pandemica. Gli analisti si aspettano una politica fiscale che resterà espansiva, con il lancio del piano infrastrutturale in USA e l’implementazione del Recovery Fund in Europa.

A ciò si aggiunga che l’Italia è tornata investibile e il suo profilo di rischio è drasticamente migliorato grazie a Draghi. Ftse Mib: Equita resta in sovrappeso. I rischi da non ignorare Alla luce di queste considerazioni, gli analisti di Equita SIM nel portafoglio raccomandato restano sovrappeso rispetto al benchmark, con un'esposizione al 97,5% rispetto ad un peso neutro del 95%. Gli esperti però hanno leggermente ridotto l’investito di 120 punti base per avere della flessibilità in caso l’aumento della volatilità dei mercati crei delle occasioni. Equita SIM spiega che i rischi principali per la sua view sono legati a diversi fattori, tra cui un’inattesa scelta da parte delle banche centrali di lasciar salire i tassi a lungo termine troppo velocemente a fronte di un’economia in ripresa. In secondo luogo si fa riferimento ad un marcato rialzo degli spread high-yield, con un aumento delle insolvenze delle aziende e/o pressione sui margini industriali a causa dell’incremento troppo rapido del costo delle materie prime e dell’inflazione. Infine, Equita SIM menziona un aumento significativo del prezzo del petrolio, con impatto sui consumi. Ftse Mib: le blue chips da mettere in portafoglio a ottobre Quanto alle blue chips da mettere in portafoglio ad ottobre troviamo tra i bancari Intesa Sanpaolo e Unicredit, Banco BPM e Mediobanca, ma nel più ampi settore finanziario segnaliamo Banca Mediolanum, FinecoBank, Poste Italiane e Unipol. Nel comparto industriale la scelta cade su Stellantis, Pirelli, CNH Industrial, Interpump e Buzzi Unicem, mentre tra le utility troviamo Enel, A2A e Terna. Quanto agli altri titoli su cui scommettere a Piazza Affari ad ottobre troviamo ENI, Tenaris, Recordati, Nexi e Inwit.

