A Piazza Affari prosegue l'avanzata del Ftse Mib che oggi sale da solo in Europa e mette a segno il quinto rialzo di fila.

Dopo aver guadagnato lo 0,36% ieri, l'indice delle blue chip propone al momento un copione identico, con un vantaggio dello 0,34% a ridosso dei 23.850 punti.

Il Ftse Mib porta avanti così il forte recupero del mese scorso, ricordando che ad ottobre il rialzo è stato pari a quasi il 10%.

Prosegue la corsa al rialzo: ecco i motivi alla base dei buy

La corsa sta proseguendo in questa prima di novembre, basti pensare che da inizio mese l'indice delle blue chip è salito già di oltre il 5%.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il movimento dei recupero dei mercati è guidato dalle recenti azioni della BCE e Bank of Canada, che hanno fornito qualche segnale meno aggressivo sulla politica monetaria, e dal calo dei prezzi del gas, contestuale ad un posizionamento degli investitori molto prudente.

Da notare che i tassi d’interesse reali sono leggermente scesi, rappresentando un elemento di supporto per i mercati.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che l’indebolimento della crescita globale continuerà per i prossimi 2-3 trimestri, motivo per cui vedono ulteriore spazio per una riduzione dei tassi reali, o quantomeno non un ulteriore aumento.

Tuttavia, gli esperti non pensano che le banche centrali porranno fine così presto alla lotta contro l’inflazione.

Ftse Mib: luci e ombre

Complessivamente, se da un lato la minor pressione attesa sui tassi d’interesse è coerente con una stabilità dei multipli di mercato dopo il forte de-rating registrato da inizio anno, dall’altro lato la SIM milanese pensa che i fondamentali siano ancora di poco supporto, con una visibilità che rimane bassa sulla profondità e durata del rallentamento economico in atto.

Ad oggi il consensus sull’Eurostoxx600 punta ad una crescita degli utili 2023 del +3%, dopo il +20% atteso per il 2022E.

Vicino il momento della verità. A cosa guardare ora

Il momento della verità sulle stime, in particolare del 2023, sta arrivando, in quanto dicembre potrebbe mostrare una domanda natalizia più debole delle attese.

A questo si aggiunge il fatto che, con i risultati dell’ultimo trimestre, le aziende saranno in qualche modo “costrette” a fornire un outlook sugli utili 2023, con il rischio capitulation, complice la presa d’atto che il 2023 difficilmente potrà vedere utili sugli stessi livelli del 2022, data la pressione sulla domanda, sui costi operativi e sui costi di rifinanziamento.

Questo momento potrebbe rappresentare un punto di ingresso, soprattutto se unito ad una conferma di un atteggiamento meno aggressivo delle banche centrali.

Ftse Mib: la strategia suggerita da Equita SIM

Nel suo portafoglio raccomandato, Equita SIM mantiene un peso dell’investito all’89,5% dall'88.5% del mese precedente, contro un peso neutro del 90%.

Gli analisti confermano la view neutrale sui mercati azionari, alzando ulteriormente il peso sui titoli di qualità e prendendo parziale profitto dai finanziari dopo il forte rimbalzo del mese precedente.

Gli esperti ritengono che i rendimenti obbligazionari siano vicino al picco, e questo potrebbe essere di ulteriore supporto a questa tipologia di titoli.

Sale il peso in portafoglio di Inwit, Moncler e Campari

Nel dettaglio viene alzato il peso in portafoglio di Inwit nell'ordine di 30 punti base, dal momento che il titolo offre un’ottima protezione dall’inflazione.

Il management ha confermato la volontà di utilizzare la flessibilità finanziaria e il focus saranno investimenti in Italia o una migliore remunerazione degli azionisti.

Alzato il peso in portafoglio di 30 basis points anche per Campari dopo la solida trimestrale e un outlook sulle vendite in miglioramento.

Aumentata l'esposizione anche a Moncler, sempre nell'ordine di 30 punti base, dopo la debole performance relativa del mese di ottobre e alla luce di vendite trimestrali solide e di un outlook rassicurante, con accelerazione del business nella stagione Autunno/Inverno in tutti i mercati tranne che in Cina.

Ftse Mib: tutti i titoili da mettere in portafoglio a novembre

Quanto agli altri titoli da mettere in portafoglio a novembre troviamo tra le banche Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Banco BPM, mentre nel settore oil la scelta cade su ENI.

Tra gli industriali Equita SIM punta su Stellantis, Pirelli, Iveco e Interpump, mentre tra le utility la scelta cade su Enel, A2A e Terna.

In portafoglio anche Banca Mediolanum, FinecoBank, Diasorin, Poste Italiane, Unipol, Recordati, Nexi e Inwit.