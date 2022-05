Petrolio: chiusura negativa anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 109,66 dollari, con un ribasso del 2,52%.

Wall Street: chiusura in crollo ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi del 3,5% e del 4,04%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.418,15 punti, con un affondo del 4,73%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione dovrebbero calare da 203mila a 200mila unità.

L'indice Philadelphia a maggio è visto in contrazione da 17,6 a 17,2 punti, mentre le vendite di case esistenti ad aprile dovrebbero scendere da 5,77 a 5,65 milioni di unità.

Per il Superindice di aprile le stime parlano di una variazione positiva dello 0,3%, in linea con la lettura precedente.

Risultati trimestrali USA: a mercati chiusi si guarderà ai conti degli ultimi tre mesi di Applied Materials con un eps atteso a 1,9 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro degni di nota.

A metà seduta la BCE presenterà i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria tenutasi ad aprile.

Da seguire in Francia l'asta di titoli di Stato con scadenza nel 2025, 2026 e 2028, per un ammontare compreso tra 10 e 11,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre di Generali e di Health Italia.

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Enel e Brioschi per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.