Nuova chiusura in luce verde per le Borse europee che anche oggi hanno guadagnato terreno, salendo per la terza giornata di fila.

Il Dax e il Ftse100 sono saliti rispettivamente dello 0,37% e dello 0,49%, mentre il Cac40 si è apprezzato dello 0,69%.

Diverso lo scenario se ci si sposta a Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 34.151 punti, con un calo dello 0,27%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 34.299 e un minimo a 33.976 punti.

Ftse Mib: lo scenario resta costruttivo

Il Ftse Mib è sceso a testare l’area dei 34.000, violata solo frazionalmente nell’intraday e la tenuta della stessa ha favorito un recupero verso quota 34.150 punti.

Se l’indice riuscirà a mantenersi sopra area 34.000 potrà tentare nuovi allunghi verso i 34.200/34.300 punti prima e in seguito in direzione dei 34.500 punti.

Oltre questo livello ci sarà spazio per un’estensione rialzista verso i recenti top di periodo in area 34.900/35.000.

Discese sotto i 34.000 punti apriranno nuovamente le porte a correzioni verso i 33.800 e i 33.500 punti, oltre cui la discesa proseguirà in direzione dei 33.300 punti.

La violazione anche di questi minimi di periodo esporrà il Ftse Mib al rischio di ulteriori ribassi verso 33.000 punti in prima battuta e successivamente in direzione dei 32.500 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 208mila a 211mila unità.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Stret i conti del primo trimestre di Warner Bros Discovery, per i quali ci si attende una perdita per azione di 0,24 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa non si segnalano aggiornamenti macro di rilievo e l’evento clou sarà l’annuncio della Bank of England sui tassi di interesse, destinati a rimanere fermi al 5,25%,.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari diversi titoli presenteranno i conti del primo trimestre e si tratta di Azimut Holding, Banca Mediolanum, Enel, Nexi, Pirelli, Recordati, Unipol, Acea, Banca Generali, BFF Bank, Brembo, Buzzi, Piaggio, Salvatore Ferragamo, Technogym, UnipolSAI, Ascopiave, Banca Ifis, Carel Industries, Cementir Holding, Elica, Gefran, illimityBank, Neodecortech, Revo Insurance, WIIT, Banca Profilo, Banco di Desio e Brianza, Civitanavi Systems, SIT Group; Toscana Aeroporti, Svas Biosana e Valtecne.

In agenda le assemblee di Buzzi, Trevi Group e Prismi per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.

In mattinata da seguire l’asta dei BOT con scadenza a 12 mesi per un ammontare offerto pari a 7,5 miliardi di euro.

Domani proseguirà il collocamento della quarta tranche del BTP Valore con scadenza maggiore 2030, la cui offerta al pubblico si concluderà il 10 maggio.