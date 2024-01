Ftse Mib: a rischio nuovi sell nel breve?

Il rimbalzo della vigilia ha avuto vita breve per le Borse europee che sono tornate a perdere terreno, fermandosi al di sotto della parità.

Si è difeso meglio degli altri il Ftse 100, con un frazionale calo dello 0,03%, mentre il Cac40 e il Dax si sono mossi di pari passo, scendendo entrambi dello 0,34%.

In rosso anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 30.077 punti, con una flessione dello 0,35%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.293 e un minimo a 29.956 punti.

Ftse Mib: ribassisti pronti a colpire ancora?

L’indice delle blue chip è tornato a mettere sotto pressione la soglia dei 30.000 punti, scendendo a poca distanza dal precedente minimo del 17 gennaio a 29.925 punti,

La reazione dal bottom odierno non è stata convincente per il momento, ma non sono da escludere nuovi recuperi che sopra i 30.200 punti vedranno il Ftse Mib al cospetto di area 30.500.

Positivo sarà il superamento di questo ostacolo, preludio a un test dei 30.650/30700 punti prima e dei top di periodo in area 30.850 dopo.

Negativo sarà un abbandono di area 30.000, sotto cui l’indice delle blue chip scenderà verso i 29.800 e i 29.500 punti, con proiezioni successive in area 29.200 e a 29.000.

I market movers negli Stati Uniti

Per domani, sul fronte macro USA, oltre all’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, si conoscerà il dato preliminare dell’indice PMI manifatturiero che dovrebbe calare da 47,9 a 47,6 punti, mentre l’indice PMI servizi dovrebbe salire da 51 a 51,4 punti.

Per l’indice PMI composito le stime parlano di una rilevazione in contrazione da 50,9 a 50,7 punti.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi i conti del quarto trimestre 2023 di Abbott Laboratories e di AT&T, con un eps previsto a 1,19 e a 0,56 dollari.

A mercati chiusi i riflettori saranno puntati sulle trimestrali di IBM e Tesla che dovrebbero riportare un utile per azione di 3,78 e di 0,74 dollari, mentre da Visa ci si attende un eps di 2,34 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conoscerà il dato preliminare dell’indice PMI composito che a gennaio dovrebbe salire da 47,6 a 48,2 punti, mentre l’indice PMI manifatturiero è visto in aumento da 44,4 a 44,8 punti e l’indice PMI servizi da 48,8 a 49 punti.

In Germania l’indice PMI manifatturiero dovrebbe salire da 43,3 a 43,8 punti e l’indice PMI servizi da 49,3 a 49,5 punti.

In Francia l’indice PMI manifatturiero di gennaio è visto in lieve aumento da 42,1 a 42,5 punti, mentre l’indice PMI servizi da 45,7 a 46 punti.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 15 anni per un ammontare massimo di 1,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala il pagamento dell’acconto del dividendo staccato ieri da Enel e Snam, nella misura rispettivamente di 0,215 e di 0,1128 euro.

Da seguire Tod’s e Grifal che presenteranno i ricavi relativi all’esercizio 2023.

Sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris in vista dei dati relativi alle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.