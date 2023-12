Ftse Mib: lasciare correre i profitti. Enel e Stellantis buy?

Di seguito riportiamo l'intervista al trader Davide Biocchi, al quale abbiamo rivolto delle domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib è giunto al cospetto di area 30.000. Siamo a un punto di approdo o c’è ancora spazio per salire?

Se io fossi uno che ha posizioni su Piazza Affari, in questo momento le terrei, segnalando che ci sono alcuni titoli che performano molto bene e altri che sono potenzialmente interessanti.

Mi viene in mente Ferrari che ha un po’ ritracciato, ma magari offrirà un’opportunità, e penso anche ad altri temi come Enel, Nexi, Cnh Industrial e Iveco Group, che ha ancora spazio per salire, sena dimenticare Stellantis che avevo già segnalato nelle ultime interviste.

Ftse Mib: attese e strategie nel breve

Possiamo dire che c’è un tema favorevole, le Borse sono un po’ in eccesso, quindi prima o poi verrà un momento in cui cambiare il vestito camaleonticamente e mettere quello del ribassista.

Per ora non c’è nessun motivo per farlo, motivo per cui conviene stare dentro e andare avanti.

Quanto al Ftse Mib, c’è da dire che da 15 anni non si arrivava sui prezzi attuali, per cui non ci sono vere e proprie resistenze.

Dico che siamo come in un territorio inesplorato, piano piano l’indice andrà su, poi tornerà indietro e creerà delle nuove resistenze, ma per ora lo si può lasciar fare.

Al ribasso guarderei in primis alla precedente resistenza dei 29.600 punti e poi la soglia dei 29.000 punti, che sono le due principali soglia di supporto ora.

I titoli da tenere d’occhio in questa fase

Quali sono i titoli che meritano più attenzione in questa fase?

Come detto prima, mi piace Iveco Group che è in un ampio range e ha appena iniziato a risalire.

Il titolo può salire anche parecchio, tenendo presente che si muove tra i 6,9 e i 9,8 euro, per cui il prossimo step significativo è intorno agli 8 euro.

Mi piace Enel che si trova sopra i 6,4 euro e potrebbe spingersi ancora in avanti, con un potenziale target anche sopra 7 euro, ma di certo non si arriverà lì in un giorno.

Uno sguardo anche a Stellantis che ha segnato nuovi massimi storici, quindi non ha resistenze particolari.

Il titolo può salire ancora, tenendo presente che il primo supporto degno di nota è in area 19 euro.

Da segnalare anche Ferrari, che sta tirando un po’ il fiato, ma potrebbe offrire ancora spunti interessanti.

Pensare a un ritracciamento fino a 300 euro potrebbe anche essere troppo, ma prima di questa soglia c’è un livello intermedio, quello dei 311 euro, che potrebbe essere interessante.

Focus su ENI e Saipem

Visti i recenti movimenti del petrolio, quali indicazioni operative ci può fornire per ENI e Saipem?

Il petrolio è veramente ambiguo e sarei un po’ prudente su due temi come ENI e Saipem, anche considerando che c’è dell’altro che si muove bene in questo momento.

Se il petrolio dovesse rompere al ribasso i 72 dollari, lo vedremo a 67 dollari in un battibaleno, motivo per cui non guarderei in questo momento a ENI e Saipem.