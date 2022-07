Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 97,32 dollari, in progresso del 2,46%.

Wall Street: chiusura molto vivace ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,37% e del 2,62%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.032,42 punti, in rally del 4,06%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in lieve calo da 251mila a 250mila unità.

La seconda lettura del PIL del 2° trimestre dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,9% rispetto al calo dell'1,6% precedente.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti di Altria e Merck che dovrebbero riportare un eps di 1,16 e di 1,69 dollari, mentre per Valero Energy e Honeywell si stima un eps di 9,42 di 2,03 dollari.

A mercati chiusi sono attese le trimestrali di Amazon e Apple, con un eps atteso a 0,13 e a 1,16 dollari, mentre Intel dovrebbe riportare un eps di 0,69 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: l'indice della fiducia economica a luglio dovrebbe calare da 104 a 102 punti, mentre l'indice della fiducia servizi dovrebbe scendere da 14,8 a 12,5 punti e l'indice della fiducia delle imprese da 7,4 a 4,2 punti.

In Germania il dato preliminare dell'inflazione a luglio è visto in salita dello 0,6% dopo il rialzo delo 0,1% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i conti del secondo trimestre e del primo semestre dell'anno Amplifon, Banca Generali, Enel, Inwit, Leonardo, Prysmian, Recordati, Stellantis, STM e Terna tra le blue chip.

Al test dei conti anche Brembo, De Longhi, Iren, Maire Tecnimont, Piaggio, WeBuild, Aeffe, d’Amico Int. Shipping, Elica, Italmobiliare, Mondadori, Zignago Vetro, ACSM-AGAM, Banco di Desio e Brianza, Caltagirone, Coima RES, Enervit, Gabetti PS, Geox, Il Sole24Ore, Next RE, Vianini, 4AIM Sicaf, Culti Milano, ElEs, Expert.ai, Fenix Entertainment, Franchi Umberto Marmi e Poligrafici Printing.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP con scadenza 2027 per un ammontare compreso tra 2,25 e 2,75 miliardi di euro, i BTP 2032 per un importo tra 1 e 1,5 miliardi di euro e i BTP 2032 per un ammontare tra 1,5 e 2 miliardi di euro, mentre i CCTeu con scadenza ottobre 2030 saranno offerti tra 1 e 1,25 miliardi di euro.