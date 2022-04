Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips. Il Ftse Mib ha bucato anche l'area dei 24.000: a questo punto bisogna prepararsi al peggio? Credo di si. Come dicevamo, l'area dei 24.200 di Ftse Mib era il livello sotto cui aspettarsi un’accelerazione ribassista, che sembra essere già iniziata nelle ultime due sedute. Con gli indici americani ai minimi da febbraio, mi aspetto che per tutte le Borse mondiali si prepari un periodo di forte volatilità in cui si svilupperanno rimbalzi ripidi da vendere velocemente. Lo scenario cambierebbe per il Ftse Mib una volta riguadagnati i 25.000 punti. Segnalo un primo supporto a 22.800 punti, sotto cui il target diventerebbe area 21.000. Tra gli industriali Stellantis ieri è stato colpito da forti vendite, mentre ha strappato il segno più Leonardo. Qual è la sua view su questi due titoli? Stellantis è molto vicina ad una potenziale area di supporto, il cui range va tra 10,5 e 12 euro.

In queste sedute gli oscillatori non segnalano un momentum, una forza ribassista al livello del minimo di inizio marzo, ed è quindi possibile aspettarsi che il titolo faccia segnare una divergenza che aiuti a sostenerlo. Leonardo ha una buona struttura rialzista di lungo periodo, con livelli di interesse abbastanza distanti: il supporto a 8,5 euro, che potrebbe essere ritestato prima di un rialzo più sostenuto, e la resistenza a 11,67 uro che potrebbe frenarne temporaneamente la corsa. Enel si muove a poca distanza da quota 6 euro, mente mostra un andamento ben diverso Terna. Cosa può dirci di queste due utility? Enel deve superare 6,55 euro per dare un primo segnale di inversione rispetto ad un trend di lungo ben definito al ribasso. Tornare sotto quota 6 euro invece aprirebbe la strada verso nuovi minimi di periodo, potenzialmente verso la soglia dei 5 euro. Terna rimane ben impostata e dovrebbe trovare supporto in area 7,55 euro, per riattaccare i massimi, segnati con buona forza relativa e quindi destinati ad essere ritestati. Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora? Per le prossime due-tre sedute aspetterei di vedere se si manifesta lo scenario peggiore, ovvero un sell-off ampio e generalizzato. In caso contrario, rimango sui nomi delle scorse settimane: Tenaris, Snam, la stessa Terna e anche Leonardo per quanto detto prima.





Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.

Il mio motto è? "La vita è come uno specchio, se la guardi sorridendo ti sorriderà".

Per info visita il sito: robotrend.com