Per il Ftse Mib ci sono elementi che supportano sia la tesi rialzista che ribassista. La view di Massimiliano De Marco.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha reagito con decisione dopo aver testato nuovamente i minimi dell'anno. Si aspetta ulteriori progressi nel breve?

Ci sono elementi che supportano sia la tesi rialzista che quella ribassista. Da una parte il doppio minimo, la divergenza degli oscillatori, l’ipervenduto che però di questi tempi viene “smaltito” nel giro di un paio di sedute di forti rialzi.

Dall’altro, nella scorsa seduta il Ftse Mib è stato respinto esattamente al livello della trendline che controlla il downtrend da gennaio e non c’è stato alcun superamento di un massimo locale precedente.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Se queste due condizioni venissero meno (per la trendline un close sopra 21800, per il massimo locale andrebbe attaccato il livello dei 22.600 punti), allora si potrebbe essere fiduciosi anche sul medio termine.

Lo scenario alternativo, che vede il massimo di oggi fermarsi al 61,8% di ritracciamento della precedente gamba ribassista, non è roseo: staremmo per entrare in una fase di accelerazione ribassista con target verso i 18.000 punti.

Enel ieri ha vantato la migliore performance tra le utility, mentre quella di Terna è stata la peggiore. Qual è la sua view su questi due titoli?

Enel è rimbalzata dalla parte bassa del canale ribassista che “controlla” il titolo ormai da un anno e mezzo.

La parte alta sarebbe distante per un bel bear market rally sopra i 5 euro: l’importante al momento è che Enel tenga il supporto a 4,15 euro.

La struttura di Terna è interessante: il recente minimo a 5,96 euro è stato divergente dai prezzi nella forza degli oscillatori, e con una configurazione a cuneo dell’ultimo movimento.

Non è detto sia l’ultimo minimo di questo ciclo, ma potrebbe: un primo target di verifica si trova a 6,5 euro, mentre 6,06 uro (la chiusura del gap) è il massimo downside ammesso prima di puntare ad un nuovo minimo.

Telecom Italia sta catalizzando gli acquisti dopo aver aggiornato i minimi storici, mentre è meno vivace il recupero di STM. Cosa può dirci di entrambi?

Telecom Italia rimane controllata da una trendline discendente e, al netto dei rimbalzi come quello di ieri, continua con un chiaro “minimi e massimi decrescenti”.

Serve una chiusura sopra 0,205 euro per avere un segnale di inversione più serio.

STM al contrario ha segnato una bella candela di inversione il 13 ottobre, al termine di un periodo che appariva correttivo rispetto al rialzo di luglio/agosto.

Per questo motivo si può essere moderatamente ottimisti, puntando a sopra i 40 euro finchè i 30,5 euro reggeranno.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

Rispetto a quelli nominati la scorsa settimana, buona performance da parte di Prysmian e Banca Generali.

Oltre alla già citata STM, sembra interessante per un rimbalzo anche Diasorin.